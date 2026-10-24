Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Աշխարհաքաղաքական մեծ տեղաշարժերի ժամանակ ամեն ինչ որոշվում է գերհզորների ուժային պրագմատիզմով

Աշխարհաքաղաքական մեծ տեղաշարժերի ժամանակ ամեն ինչ որոշվում է գերհզորների ուժային պրագմատիզմով

Աշխարհաքաղաքական մեծ տեղաշարժերի ժամանակ ամեն ինչ որոշվում է գերհզորների ուժային պրագմատիզմով
23.10.2026 | 17:10

Ե՞րբ պետք է մեր գավառական ուղեղին հասնի, որ աշխարհաքաղաքական գործերում որևէ մեկի «բարոյական պարտք»-ը մյուսի հարաբերությունների բալանսների ու դիսբալանսների մեջ չի մտնում և չի էլ կարող մտնել։

«Բարոյական պարտք»-ի նման հասկացությունները թույլերին մանիպուլացնելու նպատակ ունեն, որոնց մրցակցային գոյապայքարում որպես գործիք և ռեսուրսների աղբյուր օգտագործում են ավելի ուժեղները։

Մի՞թե տարբեր կալիբրի թույլերի համար դաս չէ Ուկրաինայի ներկա վիճակը, որը ԽՍՀՄ-ը քանդվելու ժամանակ ուներ 52 միլիոն ուսյալ ու կրթված բնակչություն, հզոր արդյունաբերություն, ռեսուրսներ, գիտություն և այլն, բայց աշխարհաքաղաքական գլոբալ խաղում դարձավ խաղալիք, իսկ հիմա էլ, սպասվող բանակցային պրոցեսում, կդառնա որպես պարզ մանրադրամ։

Հսկայական երկիրը նույնիսկ բանակցող կողմ չի, նույնն էլ՝ Եվրոպան, որը, ցայտնոտի մեջ հայտնվելով, ուզում է որևէ ձևով խառնվել բանակցային պրոցեսին, և դա միայն այն պատճառով, քանի որ ինքը չնայած խոշորամասշտաբ, բայց նաև հարաբերականորեն թույլ խաղացող է։

Աշխարհաքաղաքական մեծ ցնցումների ու տեղաշարժերի ժամանակ բոլոր տեսակի գաղափարախոսությունները մոռացվում են, և ամեն ինչ որոշվում է գերհզորների ուժային պրագմատիզմով, որն էլ այդ նույն հզորներին հասկանալի միակ լեզվամիջոցն է։

Թույլերին ու միամիտներին էլ այդ պրոցեսում խոսք չի հասնում, քանի որ նրանք այդ լեզուն պարզապես չգիտեն։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 540

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.