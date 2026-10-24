Երկրի աղը
24.10.2026 | 00:04
Հոկտեմբերի 24
- Տե՛ր, օրհնում ենք Քեզ և շնորհակալություն
հայտնում Քո պահպանող զորության համար:
- Այո՛. «Պահված եք Աստծո Զորությամբ», այս խոստում է, միևնույն ժամանակ ապահովություն, որ հավատացող հոգու համար ունի իր մեջ ուրախություն և գեղեցկություն:
Անփոխարինելի է պահպանությունը, քանզի նշանակում է` երաշխավորված ու ապահովված լինել:
Կա նաև պահպանություն, որ իր մեջ կրում է կյանքի թարմությունն ու մաքրությունը. այսինքն` «Աշխարհից անարատ պահված կյանք»:
Ես երաշխավորում եմ նաև նրանց կյանքը, որոնց համար ասել եմ իբրև երկրի աղ:
«Դուք եք երկրի աղը. սակայն եթե աղը անհամանա, ինչո՞վ այն կաղվի. այնուհետև ոչ մի բանի պետք չի լինի, այլ միայն դուրս կթափվի և մարդկանց ոտքի կոխան կլինի»:
Ինձ հետ ունեցած սերտ շփումի դեպքում միայն այդ պահպանությունը կիրագործվի ամբողջովին: Պահպանող զորությունը, որ պահում է աղը իր թարմ ու բնական վիճակում. ինչպես որ` ապականությունից պահում է աշխարհի այն մասը, որտեղ դրել եմ նրան: Սքանչելի գործ, որ կատարվում է ոչ թե գործունեությամբ, այլ պարզապես իր զորությունը պահպանելու հատկությամբ:
Մեկնաբանություններ