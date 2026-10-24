Իշխանության քաղաքական դեզերտիրությունը և լեգիտիմության ճգնաժամը
24.10.2026 | 11:49
Այն, ինչ տեղի է ունենում մեր քաղաքական դաշտում, պարզապես տնտեսական անբավարարության կամ հանրային հռետորաբանության վրիպակ չէ։ Մենք ականատեսն ենք քաղաքական պատասխանատվության համակարգային փլուզման։
Երբ իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության ներկայացուցիչը բողոքում է գնաճից և սեփական եկամուտների անբավարարությունից, դա քաղաքագիտական լեզվով կոչվում է իշխանական դեզերտիրություն։
Ի՞նչ է սա նշանակում.
1. Իշխանության և պատասխանատվության դիխոտոմիայի խախտում
Ժողովրդավարական և իրավական պետությունում իշխանությունը միայն լծակների ու արտոնությունների փաթեթ չէ։ Իշխանությունը, նախ և առաջ, մոնոպոլ պատասխանատվություն է երկրում ընթացող սոցիալ-տնտեսական գործընթացների համար։ Երբ իշխանավորը փորձում է իրեն դիրքավորել որպես «համակարգի զոհ» կամ շարքային սպառող, նա կատարում է քաղաքական մանիպուլյացիա. նա վայելում է իշխանության բարիքները, բայց հրաժարվում է դրա հետևանքների պատասխանատվությունից։
2. Ինստիտուցիոնալ անգործության խոստովանություն
Գնաճն ինքնաբերաբար ձևավորվող բնական աղետ չէ։ Գնաճը մակրոտնտեսական ցուցանիշ է, որը կառավարելի է դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականության գործիքակազմով։ Երբ իշխող թիմի անդամը դժգոհում է թանկացումներից, նա ուղղակիորեն խոստովանում է սեփական կառավարության անկարողությունն ու ձախողումը։ Սա սեփական քաղաքական թիմին ներսից տրվող անվստահության վետո է։
3. Հանրային պայմանագրի խզում
Իշխանության լեգիտիմությունը հենվում է քաղաքացիների հետ կնքված սոցիալական պայմանագրի վրա. «մենք ձեզ տալիս ենք իշխանություն, դուք ապահովում եք կայունություն և բարեկեցություն»։ Երբ իշխանավորն իր սոցիալական վիճակը հավասարեցնում է քաղաքացու ծանր վիճակին, նա չեղարկում է այդ պայմանագիրը։ Քաղաքացին իրավացիորեն հարց է տալիս. «Եթե դուք նույնքան անօգնական եք գնաճի առջև, որքան մենք, որոնք չունենք ո՛չ լծակներ, ո՛չ պետական բյուջե, ապա ինչո՞ւ եք զբաղեցնում այդ աթոռները»։
Հարգելի՛ քաղաքացիներ, սա քաղաքական հասունության բացակայության և իշխանական իներցիայի դասական օրինակ է։ Չի կարելի միաժամանակ լինել և՛ ղեկավար, և՛ բողոքավոր, և՛ որոշում կայացնող, և՛ այդ որոշման զոհ։
Քաղաքական պատասխանատվությունը պահանջում է կա՛մ ընդունել սեփական տնտեսական քաղաքականության ձախողումը և հեռանալ, կա՛մ դադարեցնել էժանագին պոպուլիզմը և անցնել երկրի տնտեսությունը կառավարելու բուն գործին։
Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Մեկնաբանություններ