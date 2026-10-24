Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Իշխանության քաղաքական դեզերտիրությունը և լեգիտիմության ճգնաժամը

Իշխանության քաղաքական դեզերտիրությունը և լեգիտիմության ճգնաժամը

Իշխանության քաղաքական դեզերտիրությունը և լեգիտիմության ճգնաժամը
24.10.2026 | 11:49

Այն, ինչ տեղի է ունենում մեր քաղաքական դաշտում, պարզապես տնտեսական անբավարարության կամ հանրային հռետորաբանության վրիպակ չէ։ Մենք ականատեսն ենք քաղաքական պատասխանատվության համակարգային փլուզման։
Երբ իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության ներկայացուցիչը բողոքում է գնաճից և սեփական եկամուտների անբավարարությունից, դա քաղաքագիտական լեզվով կոչվում է իշխանական դեզերտիրություն։
Ի՞նչ է սա նշանակում.
1. Իշխանության և պատասխանատվության դիխոտոմիայի խախտում
Ժողովրդավարական և իրավական պետությունում իշխանությունը միայն լծակների ու արտոնությունների փաթեթ չէ։ Իշխանությունը, նախ և առաջ, մոնոպոլ պատասխանատվություն է երկրում ընթացող սոցիալ-տնտեսական գործընթացների համար։ Երբ իշխանավորը փորձում է իրեն դիրքավորել որպես «համակարգի զոհ» կամ շարքային սպառող, նա կատարում է քաղաքական մանիպուլյացիա. նա վայելում է իշխանության բարիքները, բայց հրաժարվում է դրա հետևանքների պատասխանատվությունից։
2. Ինստիտուցիոնալ անգործության խոստովանություն
Գնաճն ինքնաբերաբար ձևավորվող բնական աղետ չէ։ Գնաճը մակրոտնտեսական ցուցանիշ է, որը կառավարելի է դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականության գործիքակազմով։ Երբ իշխող թիմի անդամը դժգոհում է թանկացումներից, նա ուղղակիորեն խոստովանում է սեփական կառավարության անկարողությունն ու ձախողումը։ Սա սեփական քաղաքական թիմին ներսից տրվող անվստահության վետո է։
3. Հանրային պայմանագրի խզում
Իշխանության լեգիտիմությունը հենվում է քաղաքացիների հետ կնքված սոցիալական պայմանագրի վրա. «մենք ձեզ տալիս ենք իշխանություն, դուք ապահովում եք կայունություն և բարեկեցություն»։ Երբ իշխանավորն իր սոցիալական վիճակը հավասարեցնում է քաղաքացու ծանր վիճակին, նա չեղարկում է այդ պայմանագիրը։ Քաղաքացին իրավացիորեն հարց է տալիս. «Եթե դուք նույնքան անօգնական եք գնաճի առջև, որքան մենք, որոնք չունենք ո՛չ լծակներ, ո՛չ պետական բյուջե, ապա ինչո՞ւ եք զբաղեցնում այդ աթոռները»։
Հարգելի՛ քաղաքացիներ, սա քաղաքական հասունության բացակայության և իշխանական իներցիայի դասական օրինակ է։ Չի կարելի միաժամանակ լինել և՛ ղեկավար, և՛ բողոքավոր, և՛ որոշում կայացնող, և՛ այդ որոշման զոհ։
Քաղաքական պատասխանատվությունը պահանջում է կա՛մ ընդունել սեփական տնտեսական քաղաքականության ձախողումը և հեռանալ, կա՛մ դադարեցնել էժանագին պոպուլիզմը և անցնել երկրի տնտեսությունը կառավարելու բուն գործին։

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 274

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.