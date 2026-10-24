Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Անկախության կեղծ թեզերն ու ԵԱՏՄ-ից կառչած մնալու իրական պատճառը

Անկախության կեղծ թեզերն ու ԵԱՏՄ-ից կառչած մնալու իրական պատճառը

Անկախության կեղծ թեզերն ու ԵԱՏՄ-ից կառչած մնալու իրական պատճառը
24.10.2026 | 12:01

Հեռուստացույցների, սմարթֆոնների և համակարգիչների էկրաններից հեռարձակվող իշխանությունների բացահայտ քաղաքական բթամտության փառատոնը, ըստ էության, դարձել է «ժողովրդի» միակ զվարճանքը։
Օրինակ՝ այն պնդումը, թե ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը կապացուցի անկախության և ինքնիշխանության ամրապնդումը, մոտավորապես նույնն է, ինչ եթե ձեզ ասեին, որ ոտքերը կտրելուց հետո դուք կսկսեք ավելի արագ վազել։ Անհեթեթությո՞ւն է։ Իհարկե։
Եվ վերջապես, մի հարց այն իշխանություններին, որոնք այս նույն անհեթեթությունն են գեներացնում տեղեկատվական դաշտում. եթե ԵԱՏՄ-ում ամեն ինչ այդքան վատ է, ապա ինչո՞ւ եք այդքան կառչած մնում դրանից։ Ստացվում է, որ, ձեր իսկ նախորդ սնանկ պատումի համաձայն, դուք դեմ եք Հայաստանի անկախության և ինքնիշխանության ամրապնդմանը։
Ամենահետաքրքիրն այն է, որ այս անհեթեթությունը հորինողներն ու տարածողները, ի տարբերություն իրենց տարածած հիմար «մտքի գոհարների», ո՛չ անմիտ են, ո՛չ էլ հիմար։ Նրանք պարզապես անկեղծորեն բոլորիս են ապուշի տեղ դնում։
Մինչդեռ Եվրոպայում գազի բորսայական գինը հազար խորանարդ մետրի դիմաց գերազանցել է 1050 դոլարը՝ առաջին անգամ 2022 թվականի դեկտեմբերից ի վեր։

Արման ԱԲՈՎՅԱՆ
Դիտվել է՝ 263

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.