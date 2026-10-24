Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Պասերով խա՞ղ, թե՞ անվերապահ նվիրում

Պասերով խա՞ղ, թե՞ անվերապահ նվիրում

Պասերով խա՞ղ, թե՞ անվերապահ նվիրում
24.10.2026 | 12:24

Վերջին օրերին հայաստանյան դատարանների կողմից կայացված եկեղեցանպաստ որոշումները, մեղմ ասած, հավատ չեն ներշնչում։ Մասնավորապես՝ Գևորգ Սարոյանի, Ասատրյանի և Թախմազյանի մասով կայացված որոշումները դատական անկողմնակալության, դատավորների հավատացյալ կամ արդարամիտ լինելու մասին չեն։ Ինչպես ասում էր մեկը. «Չկա Հայաստանում մի դատավոր, ով կհանդգնի իրեն հակառակվել»։
Ուստի, կարծում եմ, սա հերթական դիվային հարձակումից առաջ հերթական կեղծ ժողովրդավարության շղարշն է, որը միտված է մեղմացնելու գալիք բռնարարքների ֆոնը։
Վստահ եմ, որ հաջորդ ալիքը եկեղեցու դեմ կլինի ավելի ստոր, ավելի վտանգավոր ու առավել նենգ։ Բնականաբար, թուրքական գործոնն ունի նաև մանրակրկիտ մշակված ծրագիր, ինչպես ուներ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին։ Իսկ ինչպիսի՞ դիմակայության ծրագիր ունենք մենք։ Արդյո՞ք պատրաստ ենք անվերապահորեն նվիրվել Եկեղեցու պաշտպանությանը, թե՞ կրկին կունենանք պասերով խաղ, և հերթական անգամ ազգային շահը՝ տվյալ դեպքում Հայ Առաքելական Եկեղեցին, կստորադասվի ինչ-որ բիզնես գաղափարի...
Զգոն լինել է պետք։

Կարապետ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 245

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.