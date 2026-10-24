Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » «Հրաշք» Սահմանադրության բացերն ու արտահերթի իրական մեխանիզմը

«Հրաշք» Սահմանադրության բացերն ու արտահերթի իրական մեխանիզմը

«Հրաշք» Սահմանադրության բացերն ու արտահերթի իրական մեխանիզմը
24.10.2026 | 12:32

Հոկտեմբերի 22-ին Փաշինյանն առաջին անգամ խոսեց արտահերթ ընտրությունների հնարավորության մասին։
Ոմանց կարող է թվալ, որ ոչ միայն Սահմանադրության փոփոխության, այլ նաև արտահերթ ընտրությունների հարցում նա կարիք ունի ընդդիմության համաձայնության։ Իհարկե, առաջին հայացքից հենց այդպես էլ թվում է։
Սահմանադրական օրենքով այս պահին արտահերթ ընտրությունների միայն մեկ հնարավորություն գոյություն ունի, ինչից Փաշինյանն արդեն օգտվել է երկու անգամ՝ 2018 և 2021 թվականներին։ Սխեման պարզ է. ինքը հրաժարական է տալիս, ընդդիմությունը վարչապետի թեկնածու չի առաջադրում, Ազգային ժողովը երկու անգամ իրեն վարչապետ չի ընտրում, և խորհրդարանն օրենքի ուժով լուծարվում է։
Բայց մեր «հրաշք» Սահմանադրությունն իր բացերով գործող վարչապետին այս հարցում էլ ընձեռում է բացառիկ հնարավորություններ։
ՀՀ Սահմանադրությունը չի հստակեցնում, թե ինչ կպատահի, եթե ԱԺ մեծամասնությունը միասնաբար հրաժարվի մանդատներից։ Բայց գործում է մի պարզ տրամաբանություն. եթե փոքրամասնությունն է հրաժարվում մանդատներից, քանի դեռ ԱԺ-ն ապահովում է քվորումը, այն կարող է շարունակել իր բնականոն աշխատանքը։ Իսկ եթե մեծամասնությունն է հրաժարվում մանդատներից, բնականաբար, ԱԺ-ն զրկվում է քվորումից ու չի կարող նիստ գումարել։ Հետևաբար՝ արտահերթ ընտրությունների գնալուց բացի ուրիշ ելք չի մնում։
Իհարկե, այս հարցում կարիք կլինի Սահմանադրական դատարանի որոշման, ինչը Փաշինյանի ստեղծած ՍԴ-ի պարագայում այնքան էլ բարդ գործ չի լինելու։

Ռոբերտ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

Քաղաքագետ-իրավաբան
Դիտվել է՝ 240

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.