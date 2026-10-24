Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Հեռացնել նենգաշորթին

Հեռացնել նենգաշորթին

Հեռացնել նենգաշորթին
24.10.2026 | 12:40

Հոկտեմբերի 22-ին Նիկոլ Փաշինյանը ցույց տվեց սեփական երկրի քաղաքացիներին ձեռ առնելու մաստեր-կլաս։ Նա հայտարարեց իր նոր առաքելության մասին, որը համարում է իր գլխավոր առաքելությունը և որը չկատարելու դեպքում իր քաղաքական առաքելությունը սպառված կհամարի։
Այդ առաքելությունը, իր իսկ խոսքերով, Ադրբեջանի թելադրանքով Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխությունն է և Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումը, վերջնական խաղաղության հաստատումը։
Փաստորեն, սա յուրօրինակ ինքնախոստովանություն է այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ նախընտրական կամպանիան հիմնված է եղել երկու հիմնարար խաբեության վրա։ Սրա մասին մենք ասել ենք հենց ընտրարշավի ժամանակ, բայց սրա մասին հիմա խոստովանում է հենց ինքը՝ Փաշինյանը։
Առաջինն այն է, որ Փաշինյանը մեզ ասում էր, թե Ադրբեջանի հետ խաղաղությունն արդեն հաստատված է, և հենց այդ գլխավոր թեզիսով ձայներ էր հավաքում խաբված միամիտ բնակչության շրջանում։ Հիմա ինքը հենց խոստովանում է, որ խաղաղություն դեռ հաստատված չէ, ավելին՝ այն հաստատելն իր գլխավոր նպատակն է, որը պիտի կարողանա իրականացնել մինչև 2031 թվականը։
Երկրորդ ստախոսությամբ նա մեզ ավետում էր. «Հիմա էլ ասում եմ՝ լինելու է պատերազմ սեպտեմբերին ու աղետաբեր պատերազմ, եթե «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը սահմանադրական մեծամասնություն չունենա»։ Բայց սեպտեմբերն առոք-փառոք անցավ, հոկտեմբերն էլ է արդեն ավարտվում, բայց արի ու տես՝ պատերազմ չկա ու չկա։ Էլ չենք խոսում նրա մասին, որ առաջին ու երկրորդ պնդումներն ուղղակի իրար հակասում են, և էն գլխից էլ պարզ էր, որ այդ պնդումներից առնվազն մեկը կատարյալ սուտ է։
Հիմա պարզվում է, որ իրականում երկուսն էլ սուտ են, և դրա գլխավոր ապացույցը Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակային հայտարարություններն են։
Պարզվում է մեկ այլ բան՝ որ իրականում էս մարդու ասած որևէ բան իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Եվ եթե ինչ-որ կապ ունի իրականության հետ, ապա միայն այն առումով, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր ճակատագրին վերաբերող հարցերում ստախոսությունը դարձրել է իր իշխանության ամրապնդման գլխավոր գործիքը։
Այսինքն՝ Նիկոլ Փաշինյանն օգտագործում է Ադրբեջանի հետ չլուծված հակամարտությունը և դրա հետ կապված Ադրբեջանի սպառնալիքները որպես Հայաստանի քաղաքացիներին շանտաժի՝ նենգաշորթման ենթարկելու և բռնիշխանություն հաստատելու գործիք։
Արտահերթ ընտրությունների մասին խոսակցությունն իրականում նույնպես շանտաժի գործիք է։ Այս անգամ, սակայն, ընդդիմության նկատմամբ, որովհետև հալածանքների ենթարկված և բավականին թուլացած վիճակում հայտնված ընդդիմությունը նոր ընտրություններում, ըստ Փաշինյանի, չի կարողանա լուրջ դիմադրություն ցույց տալ նրան և, վախենալով գալիք ընտրությունների առավել վատթար արդյունքներից, կհամաձայնվի նոր Սահմանադրություն ընդունելու Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկին։
Բայց ես չեմ կարծում, որ ընդդիմության մեջ կգտնվեն հիմարներ, որոնք կհավատան նրա բլեֆին։ Նոր ընտրություններն այնպիսի պայմաններում, երբ նրա անշրջահայաց, բախտախնդիր քաղաքականության պատճառով խզվում են ԵԱՏՄ-ի հետ տնտեսական կապերը, ինչպես նաև այն վիճակում, երբ մեր գլխին կախված է այս անգամ արդեն նաև Ադրբեջանի մասնակցությամբ ամերիկա-իրանական պատերազմի վերսկսման սպառնալիքը, միայն բացահայտելու են Փաշինյանի աղաղակող ձախողումները բոլոր ուղղություններով։
Հետևապես, Նիկոլ, կեցցեն նոր արտահերթ ընտրությունները, որոնք հնարավորություն կտան մեր երկրին ազատվել մեր երկրի ազգային անվտանգության համար ամենամեծ սպառնալիքից՝ Ալիևի կուսակալ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից։

Լևոն ԶՈՒՐԱԲՅԱՆ
Դիտվել է՝ 232

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.