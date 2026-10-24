Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Արտահերթ ընտրությունների հաշվարկն ու Փաշինյանի շանտաժի տրամաբանությունը

Արտահերթ ընտրությունների հաշվարկն ու Փաշինյանի շանտաժի տրամաբանությունը

Արտահերթ ընտրությունների հաշվարկն ու Փաշինյանի շանտաժի տրամաբանությունը
24.10.2026 | 12:49

Արտահերթ ընտրությունների հնարավոր սցենարն ու դրա հետ կապված գործոնները.
1. Ընտրազանգվածի կայունությունը. Նախորդ ընտրություններում Փաշինյանին չընտրած քաղաքացիները, մեծ հավանականությամբ, էլի իրեն չեն ընտրի։ Իսկ դա քվեարկությանը մասնակցածների կեսից ավելին է։
2. «Ընտրակաշառքի» գործոնը. Պետական լծակներով իրականացվող քայլերի (թոշակների բարձրացում, առողջապահության համակարգի փոփոխություններ, զինվորական ծառայության կրճատում) միջոցով ձայներ ապահովելու հնարավորությունն այս անգամ բավական կրճատվելու է, քանի որ հասարակության մի ստվար հատված արդեն հասկացել է դրանց բացառապես նախընտրական բնույթը։
3. Խորհրդարանական ընդդիմության վիճակը. Ներկա խորհրդարանական ընդդիմությունը, հնարավոր է, ավելի քիչ ձայն հավաքի։ Այստեղ կարող են ազդել մի քանի հանգամանքներ։
4. Իշխանության թուլացումը. Գործող իշխանությունը ձայներ է կորցնելու հենց արտահերթ ընտրությունների գնալու փաստի պատճառով, քանի որ դրանով կցուցադրի իր թուլությունն ու հարցեր լուծելու անկարողությունը։
5. Ընտրակեղծիքների սահմանը. Առանց ավելի մեծ ծավալի ընտրակեղծիքների, քան իշխանությունն իրականացրել է նախորդ անգամ, վերարտադրվելն ուղղակի հնարավոր չէ։
Պարզ է, որ այս ամենը հրաշալի հասկանում է նաև Փաշինյանը։ Ուրեմն ինչո՞ւ է նա խոսում սրա մասին։
1. Շանտաժի ենթարկել խորհրդարանական ընդդիմությանը, որպեսզի վերջինս համագործակցի իր հետ։
2. Ընդդիմության այն պատգամավորներին, որոնք նախատեսվող հաջորդ ընտրությունների արդյունքներով այլևս պատգամավոր դառնալու շանսեր չունեն, «անասնագողության» մեթոդներով բերել իշխանական դաշտ։
3. Գուցե Փաշինյանն ուղղակի ուզում է հեռանա՞լ։

Արմեն ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Հ․Գ․
Եթե արտահերթ ընտրությունների պատճառը դառնալու է Սահմանադրության փոփոխությունների հարցը, ապա բոլոր այն ուժերը, որոնք դեմ են այդ փոփոխություններին, պետք է միասնական ճակատով մասնակցեն ընտրություններին՝ անկախ գաղափարական, մարտավարական կամ աշխարհաքաղաքական ուղղությունների տարբերությունից։ Իհարկե՝ նախօրոք հռչակելով հստակ պարտավորություն. իշխանության գալու դեպքում անմիջապես անցկացնել նոր, արդար ընտրություններ։
Դիտվել է՝ 251

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.