Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Երբ չես հասկանում ինչ անել պատահմամբ ձեռքդ ընկած ազատության ու իրավունքի հետ

Երբ չես հասկանում ինչ անել պատահմամբ ձեռքդ ընկած ազատության ու իրավունքի հետ

Երբ չես հասկանում ինչ անել պատահմամբ ձեռքդ ընկած ազատության ու իրավունքի հետ
24.10.2026 | 13:37


Ո՞վ է մեր տկար ուղեղը մտցրել այն միտքը, որ մարդիկ ինչքան ավելի ազատ լինեն և ավելի շատ իրավունքներ ունենան, այնքան լավ։

Ո՞նց կարող է լավ լինել այն դեպքերում, երբ մարդը չի իմանում, թե ինչ անի պատահական ձևով իր ձեռքն ընկած ազատության ու իրավունքի հետ։

Մի բան է, եթե դու ազատությունն ու իրավունքը պայքարով ես գրավում ու գիտես դրանց գինը և բոլորովին այլ բան է, եթե այն հանգամանքների բերումով է քո անկարող ձեռքն ընկնում։

Այսինքն, որևէ մեկին ազատություն ու իրավունքներ տալով նրա լավ լինելու հարցը լուծվել չի կարող, քանի որ դրա համար պետք են նաև շատ այլ բաներ, ներառյալ՝ անհրաժեշտ պայմաններ և, առաջին հերթին, ինքնակառավարման ունակություն։

Վերջինս էլ այն է, որ հասկանում ես, թե դու ով ես, ի՞նչ ես ուզում ու դեպի ուր ես գնում, կարո՞ղ ես դա անել, թե ոչ, ուրիշներն ովքեր են, նրանք ի՞նչ են ուզում, ով ինչ ուժ ու ռեսուրս ունի, տվյալ պայմաններում լավագույնս ապրելն ինչ է նշանակում և այլն։

Իսկ տվյալ պայմաններում հասկանալու համար, թե ի՞նչ է նշանակում հնարավորինս լավ ապրելը, նշանակում է հասկանալ այն պարզ բանը, որ ապրելու համար անհրաժեշտ բարիքները լինում են սահմանափակ քանակությամբ, իսկ լավ ապրելու համար էլ պետք է տիրանալ ինչքան հնարավոր է ավելի շատ բարիքի։

Վերջինս էլ, այսինքն, ավելի շատ բարիքների տիրանալը, կատարվում է ուժով ու խելքով, որոնց բացակայության դեպքում էլ լավ ապրելու մասին պետք է մոռանալ և սկսել մտածել հարաբերականորեն նորմալ կյանք ունենալու հնարավոր տարբերակների մասին։

Այս ու նման կարգի այլ բաները պետք է հասկանալ, եթե ուզում ես ու կարող ես մարդավայել կյանք ունենալ, որն էլ ուժ ու խելք չունենալու դեպքում էլ անհամատեղելի է թուրը հանելու ու սրան-նրան փրթելու մանկական գաղափարի հետ։

Չմոռանամ ասել նաև, որ առանց կրթություն ու կազմակերպվածություն ունենալու ուժ ու խելք ունենալը բացառվում է։

Եվ, հետո էլ, պետք չէ շփոթել իրար հետ տակտիկական ու ստրատեգիական հաղթանակները, քանի որ տակտիկապես հաղթելով, բայց կազմակերպական խելք չունենալով, կարող ես ստրատեգիապես պարտվել, այն, ինչը որ կատարվեց մեզ հետ Արցախի հարցում։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 221

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.