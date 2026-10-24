Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Պետության ինստիտուցիոնալ հիմքերին վերաբերող զիջումները խորքային ճգնաժամի հավաստանշում են

Պետության ինստիտուցիոնալ հիմքերին վերաբերող զիջումները խորքային ճգնաժամի հավաստանշում են

Պետության ինստիտուցիոնալ հիմքերին վերաբերող զիջումները խորքային ճգնաժամի հավաստանշում են
24.10.2026 | 14:09


Շատերը հարցնում են, թե Ադրբեջանի պահանջով Սահմանադրության փոփոխությունը կամ Թուրքիայի պահանջով Արարատից` որպես ազգային սիմվոլ և ինքնության խորհրդանիշ, հրաժարվելը, և այլն..., չբավարարելը մեզ ի՞նչ կտա։ Միևնույն է, դրանք մերը չեն ֆիզիկապես:
Նման հարց, իհարկե, կարող է ծագել մարդկանց գլխում, ովքեր չգիտեն, թե ի՞նչ են միջազգային հարաբերությունները, ինչպե՞ս են պետությունները ստեղծում ուժ պրոյեկտելու ցատկահարթակները և ինչպես են դրանք իրականացնում։
Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի կյանքում նյութական իմաստով ոչինչ չի փոխվի` ո՛չ նրանց պահանջները բավարարելը, ո՛չ չբավարարելը։
Նույնը գուցե կարելի է ասել Հայաստանի մասին, բայց...
Բայց եթե խնդրին նայենք ոչ թե մատերիալիստական, այլ ֆունկցիոնալ և կոնստրուկտիվիստական մոտեցմամբ, խնդիրը լրիվ կփոխվի:
Ինքնությունը ձևավորում է հարատևման կամքը, ձևը և կենսագործելու իմաստը։
Երրորդ երկրին քո կամքը պարտադրելը` նույնիսկ ամենաանիմաստ հարցերում, ստեղծում է նարատիվային ուժ պրոյեկտելու դաշտ և հնարավորություններ։ Նարատիվային ուժի կիրառման նպատակն է ստեղծել հիմքեր կոշտ կամ փափուկ ուժ պրոյեկտելու համար։ Կոշտ ուժը դրսևորվում է ոչ միայն ռազմական, այլև էներգետիկ, տնտեսական կամ ենթակառուցվածքային շրջափակումների կամ շանտաժների միջոցով։
Հետևաբար, երկարաժամկետ հեռանկարում ցանկացած ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալ զիջում, որը վերաբերում է պետության ինստիտուցիոնալ հիմքերին, առաջ է բերելու վասալացման և կախյալության բարձր ռիսկեր։
Պետության ինստիտուցիոնալ հիմքերին վերաբերող զիջումները զիջում չեն պարզապես, այլ պետության խորքային ճգնաժամի սկիզբ և ինքնիշխանության սահմանափակման մասին հավաստանշում։

Արա Լ. Պողոսյան
Դիտվել է՝ 188

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.