Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Երբ պետությունը սկսում է ամաչել իր հերոսներից, շատ շուտով ուրիշներն են որոշում՝ ինչից հրաժարվի և ինչ անունով ապրի այդ պետությունը

Երբ պետությունը սկսում է ամաչել իր հերոսներից, շատ շուտով ուրիշներն են որոշում՝ ինչից հրաժարվի և ինչ անունով ապրի այդ պետությունը

Երբ պետությունը սկսում է ամաչել իր հերոսներից, շատ շուտով ուրիշներն են որոշում՝ ինչից հրաժարվի և ինչ անունով ապրի այդ պետությունը
24.10.2026 | 14:28

Լրատվականները հայտնում են, որ օրերս Արտենիի դպրոցից հեռացրել են Զորավար Անդրանիկի մեծ խճանկարը։

Ըստ էության, կատարվածն ամբողջությամբ տեղավորվում է Նիկոլի օրակարգում, որը նա նախապես բերել էր հանրային դիսկուրս։ Մարդը հստակ կետերով ասել էր, որ իր «պարտադրված Հայաստանի» կոնցեպտում չկա ոչ մի ազգային ու ինքնության հետ ասոցացվող դրույթ։

Ասեմ ավելին․ իրեն «ինքնիշխան» ու «անկախ» համարող Նիկոլը, թուրքի բոլոր պահանջների առաջ կզած, իրականացնում է դրանք։ Ու երբ հայտնում է, որ Սովետի կողմից Հայաստանը «գաղութ ու գուբերնիա» է սարքվել, ընդգծեմ, որ նույն Սովետի ժամանակ «Հայֆիլմը» «Մենք ենք, մեր սարերում» Անդրանիկի նկար էր ցուցադրում, «Հայրիկ»-ում՝ «Երազի իմ երկիր Հայրենի», «Տղամարդիկ»-ում՝ «Դլե յաման», «Եռանկյունի»-ում՝ «Զարթնի՛ր, լաո» էին երգում։

Սրան հաջորդելու է Արցախի (հին անունը կդնեն), Դրոյի, Անդրանիկի փողոցների անվանափոխությունը, Նժդեհի ու Արամ Մանուկյանի արձանների ապամոնտաժումը։

Անդրանիկի խճանկարից սկսելը բնավ պատահական չէ, քանի որ ազգային հիշողությունը մի օրում չեն քանդում։ Սկզբում պատից են իջեցնում հերոսին, հետո նրա անունը հանում փողոցից, վերջում էլ փորձում համոզել, թե այդ ամենը նոր իրականության պահանջն է։ Այն պահին, երբ պետությունը սկսում է ամաչել իր հերոսներից, շատ շուտով ուրիշներն են որոշում՝ ինչ հիշի այդ պետությունը, ինչից հրաժարվի և ինչ անունով ապրի։

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 187

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.