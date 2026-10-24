Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Գնդերեցների հեռացումով բանակում շատացան խոշտանգումները, նվաստացումներն ու սպանությունները

Գնդերեցների հեռացումով բանակում շատացան խոշտանգումները, նվաստացումներն ու սպանությունները

Գնդերեցների հեռացումով բանակում շատացան խոշտանգումները, նվաստացումներն ու սպանությունները
24.10.2026 | 15:14

Ես շարունակում եմ խիստ կասկածներ ունենալ, որ բանակում հայ զինվորների այսքան շատ մահերի հեղինակը հենց ադրբեջանական կողմի կրակոցներն են։ Պատահական չէ, որ մահացածները հիմնականում եղել են առաջնագծի դիրքերում, մահացել են կրակոցից։

Ամեն ինչ համընկնում է, բայց պաշտոնապես չի ասվում, թե ում կրակոցից։

ՊՆ -ն ամեն կերպ փորձում է ցույց տալ, թե բանակում զինվորների մահերը ինքնասպանություններ կամ ոչ կանոնադրական հարաբերությունների հետևանք են։

Եթե հավատանք այդ խոսքերին, ապա մյուս տրամաբանական հարցն է առաջ գալիս՝ իսկ դա ինչո՞ւ է այդպես շատացել։

Գուցե նրանից է, որ բանակից հեռացվեցին Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հոգևորականները, և զինվորները զրկվեցի՞ն հոգևոր սնունդ ստանալու հնարավորությունից. այլևս որևէ զսպող բարոյական արժեք չկա, և մարդիկ միմյանց նվաստացնում են բանակում։

Եթե հավատանք, որ Ադրբեջանի կողմից կրակոցների հետևանքով չեն զոհվում հայ զինվորները, ապա գուցե ՊՆ -ն խոստովանի՞, որ զինվորականների մարդկային ու բարոյական դիմագծի վրա դրական մեծ դերակատարություն ունեին Եկեղեցու գնդերեցները, որոնց հեռացումով բանակում շատացան խոշտանգումները, նվաստացումներն ու սպանությունները։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 174

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.