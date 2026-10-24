Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Պետական-ազգային դավաճանության մասին

Պետական-ազգային դավաճանության մասին

Պետական-ազգային դավաճանության մասին
24.10.2026 | 15:32

Դավաճանությունը պարտադիր չէ, որ արտահայտվի գաղտնի գործարքով կամ հակառակորդի հետ նախապես ձեռք բերված համաձայնությամբ։ Այն կարող է դրսևորվել նաև հանուն սեփական իշխանության պահպանման ազգային շահը գիտակցաբար ստորադասելու գնով:
Դավաճանության բարոյական ընկալումը միշտ չէ, որ սկսվում է փաստաթղթից։ Երբեմն այն սկսվում է վստահության կործանումից, խոսքերի ու գործողությունների հակասությունից և այն զգացումից, որ քեզ պաշտպանելու պարտավորություն ստանձնածը քեզ մենակ է թողել ճակատագրական պահին։
Մարդը կարող է տեսնել իրար հաջորդող իրադարձությունները, համադրել պաշտոնական հայտարարություններն իրական հետևանքների հետ և հանգել այն համոզման, որ տեղի ունեցածը սովորական սխալների շղթա չէր։
Արցախցու նման համոզմունքը չի կարելի անտեսել կամ մերժել միայն այն պատճառով, որ նա դեռ չունի գաղտնի բանակցությունների արձանագրություն կամ հրամանի պատճեն:

Սենոր Հասրաթյան
Դիտվել է՝ 160

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.