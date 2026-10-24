Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » ՏԻՌ. «Տեղական ինքնակառավարման...» ռեպրեսիաներ

ՏԻՌ. «Տեղական ինքնակառավարման...» ռեպրեսիաներ

ՏԻՌ. «Տեղական ինքնակառավարման...» ռեպրեսիաներ
24.10.2026 | 16:30

Հոկտեմբերի 25-ին, այսինքն՝ վաղը, Հայաստանի մի շարք համայքներում պետք է տեղի ունենային «տեղական ինքնակառավարման մարմինների», նույնն է, թե՝ մունիցիպալ ընտրություններ: Սակայն ընտրական պրոցեսը գործնականում դիվերսիայի է ենթարկվել ու տապալված է, քանի որ «ֆեդերատիվ» իշխող ուժը՝ ՔՊ-ն, ընտրության նախաշեմին դիմել է մրցակից ուժերի ու նրանց ներկայացուցիչների դեմ համատարած ու զանգվածային ռեպրեսիաների: Ձերբակալվում, հալածվում, կալանավորվում և հետապնդումների են ենթարկվում տասնյակ ու տասնյակ թեկնածուներ, որոնք իշխանական չեն կամ իշխանության կողմից չեն ընկալվում որպես յուրային, որպես Նիկոլ Փաշինյանի ոտքը համբուրող և ձեռքը լիզող:
Նախքան այս աշնանային ՏԻՄ ընտրությունները, երբ առաջադրումների փուլում երևաց ընդդիմադիր հիմնական ուժերի պասիվությունը, դա բազմազան մեկնաբանությունների, դիտարկումների, նաև՝ հիմնավորված դիտողությունների առիթ տվեց: Պայքարն, ամեն դեպքում, պետք է շարունակել, մանավանդ, տեղերում:
Բայց կա նաև հարցի մյուս կողմը. իսկ ո՞ւմ հետ են գնում ընտրության: Ավելի ճիշտ. ո՞վ է, ի՞նչ ուժ է հիմնական մրցակիցը:
Իսկ հիմնական մրցակիցը Նիկոլ Փաշինյանն է, ՔՊ-ն է, «օրվա իշխանությունը»: Անվանեք՝ ինչպես ուզոմ եք: Առանցքայինն այդ իշխանության էությունն է, որը հանգում է ամենածայրագույն ասիական բռնապետության՝ «ժողովրդավարության բասԾիոնի» եվրոծաղրափայլաթղթով:
Փաշինյանի գործելակերպը անփոփոխ է. ռեպրեսիաներ, ոստիկանաժանդարմերիական բռնաճնշումներ, ընդդիմադիրների համատարած գաղտնալսումներ ու լրտեսումներ, գործսարքոցիներ և այլ նման նենգություններ:
Իմաստ ունի՞ նման մեկի հետ գնալ ընտրությունների:
Մեթոդիկան էլ է անփոփոխ. ընտրություններից 1-2 օր առաջ, քվեարկության նախօրեին՝ հիմնական ընդդիմադիր ուժերի դեմ հալածանքներ, նախընտրական շտաբների աշխատանքների պարալիզացիա, մտացածին ու սուտ մեղադրանքներով՝ համատարած ձերբակալումներ, խուզարկություններ:
Առաջիններից մեկը դա կիրառվեց դեռևս 2023-ին՝ Երևանի ավագանու ընտրությունների համատեքստում՝ «Մայր Հայաստան»-ի դեմ: Սակայն դա զուտ «փորձարկում» էր: Հետագայում փաշինյանական ռեպրեսիոն այդ «ընտրամեթոդը» հղկվեց ու հիմա հասցվել է ավտոմատիզմի աստիճանի:
Երկրորդ անգամ այդ «նախընտրական» հարձակման գործիքը կիրառվեց Գյումրիում՝ էլի «Մայր Հայաստանի», նաև ընդդիմադիր մյուս ուժերի դեմ (նախընտրական շտաբի խուզարկում, աշխատանքի տապալում):
Հետո այդ բռնատիրական «գործիքը» դարձավ փաշինյանական «իրական Հայաստանի» նախընտրական պրոցեսի բաղկացուցիչ մաս: Ու այս՝ արդեն ապօրինացված ՏԻՄ «ընտրություններում» այն լայնորեն ևս կիրառվում է: Փաստերն ու օրինակները ակնհայտ են ու բազմաթիվ. Ստեփանավանում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հարձակվել է «Ուժեղ Հայաստանի» թեկնածուի և շտաբների վրա՝ ձերբակալումներով, Արտաշատում ճնշումներ ու վարչական ահաբեկումներ են իրականացվում ՀՅԴ թեկնածուների ու համակիրների դեմ, Արթիկում այսօր բերման են ենթարկվել «Ապրելու երկիր» և «Հայրենիք» կուսակցությունների անդամներից ու ավագանու թեկնածուներից մի քանիսը: Ի լրումն, այսօր վաղ առավոտյան բերման են ենթարկվել Եղեգնաձորի գործող համայնքապետ Դավիթ Հարությունյանը, փոխքաղաքապետ Վարդան Ավագյանն ու ավագանու 3 անդամ: կան տեղեկություններ, որ իշխանությունները համանման ռեպրեսիաներ են իրականացրել նաև Մարտունիում...
Սրանք ինչ ասես կարող են բնորոշվել, բացի՝ ընտրություններից: Պատկերն ավելի շատ նման է առանց կանոնների մարտի, բայց այն նյուանսով, որ փաշինյանական թեկնածուի կողմից կռվում են նաև ԱԱԾ-ն, ոստիկանությունը, քննչականը, հակակոռուպցոն-մակակոռուպցիոնները, իսկ ընդդիմադիրների ձեռքերն ու ոտքերը պետք է լինեն կապկպված, բերանները՝ խցոցով փակված:
Պատկերն ամբողջացնում է այն փաստը, որ եթե չնայած ամեն ինչին, ընդդիմադիր ուժերին հաջողվում է հաղթել ՏԻՄ ընտրություններում, ապա հաղթողները կալանավորվում են արդեն ընտրություններից հետո, ինչպես դա տեսել ենք Վանաձորի, նույն Գյումրու դեպքերում:
Այսինքն՝ ընտրություն չկա. եթե Փաշինյանի հետ գնում ես ընտրության, ապա քեզ կկալանավորեն կամ ընտրություններից առաջ, որ հաղթելու շանս չունենաս, բայց եթե հաղթես, կկալանավորեն արդեն ընտրություններից հետո:
Նման պայմաններում հարց է ծագում. իսկ ի՞նչ իմաստ ունի պահել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով: Ի վերջո, եթե բոլոր ընտրական խնդիրները «կարգավորում» են հակակոռուպցոին կոմիտեն, քննչականը կամ այլ ռեպրեսիվ մարմիններ, ապա ինչո՞ւ ավելորդ հիմնարկ պահել: Հա, ի՞նչ, ընդդիմադիրները միանգամից թեկնածուների ցանկը, որպես կալանավորների ցուցակ, թող հանձնեն հակակոռուպցիոնին ու գնան բանտ:
Կլինի ոչ թե՝ ՏԻՄ, այլ՝ ՏԻՌ – տեղական ինքնակառավարման ռեպրեսիաներ, կամ էլ, լավ, ՏԻՁ – տեղական ինքնակառավարման ձերբակալություններ:
Ավելի թունդ առաջարկություն կարելի է անել. Հայաստանում արգելել բոլոր կուսակցությունները, բացի ՔՊ-ից, քպ-ական չլինելու համար բանտարկել, աքսորել, զրկել ձայնի, քվեարկության և աշխատանքի իրավունքներից: Հա, ի՞նչ: Միևնույն է, այս բոլոր սրիկայություններն արվում են, ի՞նչ խնդիր կա՝ օրինականացնել դա և պաշտոնապես հանդես գալ որպես բբ՝ բացարձակ բռնապետ:
Իսկ եթե սարկազմը դնենք մի կողմ և ավելի լուրջ, ապա քաղաքական տեսանկյունից նման պայմաններում ընտրական պրոցեսը չի կարող համարվել լեգիտիմ, նման պայմաններում ձևավորված իշխանությունը կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինները չեն կարող լինել լեգիտիմ: Ինչպես լեգիտիմ չէ ՔՊ-ի այժմյան 49 տոկոսանոց «մեծամասնությունը»:
Եվ ավելի լուրջ. Փաշինյանը նման մեթոդներով, ըստ էության, փակում է իր դեմ քաղաքական եղանակներով պայքարելու բոլոր դռները: Դա վատ է բոլորի համար, առաջին հերթին՝ երկրի հետագայի: Բայց դա ամենից քիչն է անհանգստացնում օրվա իշխանությունից բոլոր ճանկերով կառչած օրվա իշխանությանը:

Արմեն Հակոբյան
Դիտվել է՝ 113

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.