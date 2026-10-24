Լրջացեք՝ նա արտահերթի չի գնալու, թեման գցեց դաշտ որպես խայծ, ինքը գնաց կոշիկները (ոտնամանները) պլպլացնելու:
Միամիտներին ասեմ, որ արտահեթի մասին հայտարարությունը ոչնչով չի տարբերվում «եթե ժողովուրդը որոշի, կկանգնեմ գնդակահարության պատի տակ» հայտարարությունից: Երկու դեպքում էլ հեգնում է, ժողովրդի լեզվով ասած՝ կայֆավատ ա լինում: Իզուր մի ոգևորվեք, Հայաստանում դեռ շատ երկար ընտրություններով իշխանություն չի փոխվելու: Հույսեր մի փայփայեք, մահապարտի դեմ դեմոկրատական ճանապարհով պայքարելը նունն է, ինչ՝ դոնքիշոտյան պայքարը հողմաղացների դեմ :
Հարություն Հարությունյան