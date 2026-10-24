Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Մահապարտի դեմ դեմոկրատական ճանապարհով պայքարելը նունն է, ինչ՝ դոնքիշոտյան պայքարը հողմաղացների դեմ

Մահապարտի դեմ դեմոկրատական ճանապարհով պայքարելը նունն է, ինչ՝ դոնքիշոտյան պայքարը հողմաղացների դեմ

Մահապարտի դեմ դեմոկրատական ճանապարհով պայքարելը նունն է, ինչ՝ դոնքիշոտյան պայքարը հողմաղացների դեմ
24.10.2026 | 17:34

Լրջացեք՝ նա արտահերթի չի գնալու, թեման գցեց դաշտ որպես խայծ, ինքը գնաց կոշիկները (ոտնամանները) պլպլացնելու:

Միամիտներին ասեմ, որ արտահեթի մասին հայտարարությունը ոչնչով չի տարբերվում «եթե ժողովուրդը որոշի, կկանգնեմ գնդակահարության պատի տակ» հայտարարությունից: Երկու դեպքում էլ հեգնում է, ժողովրդի լեզվով ասած՝ կայֆավատ ա լինում: Իզուր մի ոգևորվեք, Հայաստանում դեռ շատ երկար ընտրություններով իշխանություն չի փոխվելու: Հույսեր մի փայփայեք, մահապարտի դեմ դեմոկրատական ճանապարհով պայքարելը նունն է, ինչ՝ դոնքիշոտյան պայքարը հողմաղացների դեմ :

Հարություն Հարությունյան

Դիտվել է՝ 77

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.