Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Անհայրենիքության քարոզն ու դպրոցները

Անհայրենիքության քարոզն ու դպրոցները

Անհայրենիքության քարոզն ու դպրոցները
24.10.2026 | 19:03

Սա է Նիկոլի ու Ժաննայի «կրթության» հայեցակարգը․ լա՛վ սովորիր, որ լավ ապրես անհայրենիք, անպատմություն ու անմշակույթ երկրում։
Լա՛վ սովորիր, փորդ թող կուշտ լինի, տեղդ՝ չոր, մնացածի մասին մի՛ մտածիր, քեզ մտածել չի կարելի։
Երեկ Արտենիի դպրոցից հեռացվել է Անդրանիկ զորավարի խճանկարը: Տարիներով այն այնտեղ էր ու ոչ ոքի չէր խանգարում։ Երևի Ժաննան նստել-որոշել է, որ Անդրանիկն էլ էր ֆաշիստ։
Մայր Աթոռի դռները ջարդող այն Սափեյանի համայնքում նորմալ է, որ պետք է քարոզվի անհայրենիքություն, սրբապղծություն ու թրքասիրություն։ Վաղը Թալեաթի կիսանդրու տակ եք ձեր երեխաներին դպրոց ուղարկելու։

Արամ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Դիտվել է՝ 359

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.