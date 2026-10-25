Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Ինչու է քաղաքացի Նիկոլ Փ.-ն խոսում արտահերթ ընտրություններից

Ինչու է քաղաքացի Նիկոլ Փ.-ն խոսում արտահերթ ընտրություններից

Ինչու է քաղաքացի Նիկոլ Փ.-ն խոսում արտահերթ ընտրություններից
24.10.2026 | 19:50
Քաղաքացի Նիկոլ Փ․-ն հայտարարել է, որ եթե իրեն չհաջողվի սահմանադրական փոփոխությունների հարցում համաձայնության գալ խորհրդարանական ընդդիմության հետ, ապա չի բացառվում, որ տեղի ունենան Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ։
Արտահերթ ընտրությունների թեման շրջանառության մեջ դնելով՝ Նիկոլ Փ․-ն ոչ միայն ու ոչ այնքան շանտաժ է անում ընդդիմությանը, որքան մեսիջ է ուղարկում դրսին՝ Ադրբեջանին, Թուրքիային, ԵՄ-ին ու մասամբ ԱՄՆ-ին։ Վերջիններին նա բազմաթիվ խոստումներ է տվել Հայաստանի հաշվին ու հանուն իշխանության վերարտադրության։
Ինչպես հայտնի է, պարտքը հատուցում է պահանջում։ Աննախադեպ ընտրակեղծիքներով և դրսի աջակցությամբ վարչապետի աթոռը պահած Նիկոլ Փ․-ն պարտք է իր աջակիցներին։ Նրանք հիմա շտապեցնում են Նիկոլ Փ․-ին վճարել ստացած իշխանության դիմաց։ Մեկը պահանջում է Ռուսաստանի դեմ Հայաստանը մանրադրամ դարձնելու շարունակական քաղաքականություն, մյուսը՝ TRIPP, երրորդը՝ Ադրբեջանի առաջ քաշած նախապայմանների իրականացում, իսկ Ադրբեջանը՝ ամեն ինչ։
Նիկոլ Փ․-ն հիմա ծանր դրության մեջ է։ Նա վախենում է, որ եթե իր խոստումները սկսի ինտենսիվորեն կյանքի կոչել, ապա ցնցումներ կլինեն, ու իր աթոռը կհայտնվի վտանգի տակ։
Եվ ահա նա դիմում է դրսին՝ հայտարարելով, որ կհեռանա․ ըստ այդմ՝ նա աղաչում է դրսի իր հովանավորներին չշտապեցնել իրեն, քանզի դա կբերի ներքաղաքական հետևանքների։
Քաղաքացի Նիկոլ Փ․-ն, իր առաքելությունն ավարտելու և հեռանալու մասին խոսելով, նաև փող է պահանջում դրսից, մասնավորապես՝ ԵՄ-ից։ Նա, ըստ էության, հայտարարում է, որ ԵԱՏՄ-ի հետ հակադրվելը կատաստրոֆիկ տնտեսական հետևանքներ է առաջացրել և առաջացնելու, ուստի անհրաժեշտ է ֆինանսական փոխհատուցում, որպեսզի սպասարկվի հակահայկական, հակառուսական արկածախնդրությունը և մեղմվի սոցիալական սուր լարվածությունը։
Սակայն Բրյուսելը Նիկոլ Փ․-ի արցունքներին չի հավատում։ Բացի այդ՝ հավատալու ժամանակ ու հնարավորություն չունի, քանզի զբաղված է Զելենսկու արցունքներով։ Նիկոլ Փ․-ի արցունքներին չեն հավատում նաև Բաքվում և Անկարայում։ Նրանք հիշեցնում են, որ այլ տիպի աջակցության պայմանավորվածություն չի եղել, իրենք պայմանավորվել են աջակցել իշխանության վերարտադրությանը, և վերջ։ Մնացածը Նիկոլ Փ․-ի անելիքն է։ Նա էլ ստիպված հայտարարում է, որ կհեռանա, այսինքն՝ խորամանկորեն փորձում է արևելյան բազարի վերածել իր պայմանավորվածությունները՝ Հայաստանը դարձնելով աշխարհաքաղաքական հակադրությունների թատերաբեմ։
Սա է «արտահերթի» թեմայի բուն ենթատեքստը։ Մնացածը բլեֆ է և էժանագին մանիպուլյացիա։

Անդրանիկ Թևանյան

«Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ
24.10.2026թ.
Ծանուցում. Անդրանիկ Թևանյանի էջը վարում են իր թիմակիցները
Դիտվել է՝ 363

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.