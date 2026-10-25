Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Կառավարելի հակաթուրքական ռոմանտի՞զմ, թե՞ ընդգծված ռուսական կողմնորոշմամբ Թուրքիային զսպող պետություն

Կառավարելի հակաթուրքական ռոմանտի՞զմ, թե՞ ընդգծված ռուսական կողմնորոշմամբ Թուրքիային զսպող պետություն

Կառավարելի հակաթուրքական ռոմանտի՞զմ, թե՞ ընդգծված ռուսական կողմնորոշմամբ Թուրքիային զսպող պետություն
24.10.2026 | 22:08

Հատկապես վերջին տարիների ընթացքում հաճախ ենք լսում «թուրքը մեր թշնամին է» արտահայտությունը և դրանից բխող այն թեզը, որ Հայաստանը պետք է լինի հակաթուրքական պետություն։

Իրականում, վերոգրյալ թեզերն այսօրվա աշխարհում կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ են շատ որոշակի տնտեսական, ռազմական և աշխարհաքաղաքական ռեսուրսներ։ Այն ժամանակները անցել են, երբ մի խումբ հայեր կարող էին հրացաններ վերցնել, բարձրանալ սարեր և այնտեղից թուրքերի դեմ պայքար վարել։

Այսինքն, առանց որոշակի տնտեսական, ռազմական և աշխարհաքաղաքական ռեսուրսների հակաթուրքական թեզերը կյանքի կոչել հնարավոր չէ։ Առանց այդ ռեսուրսների հակաթրքությունը ուղղակի ռոմանտիզմ է, որը երազանքներից այն կողմ չի գնալու։

Եվ այստեղ պետք է նայել, թե որն է այն երկիրը, որի շահերից է բխում Հայաստանի միջոցով Թուրքիային զսպելը։

Այդ միակ երկիրը Ռուսաստանն է, որն իր պատմության ընթացքում Թուրքիայի հետ ունեցել է 13 պատերազմ։ Իսկ այսօրվա Թուրքիան նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ է, և նրան Արևմուտքը փորձում է օգտագործել Ռուսաստանի դեմ։

Հետևաբար, Հայաստանի միջոցով Թուրքիային զսպելու ցանկությունը Ռուսաստանի մոտ երբեք չի վերանա։ Ժամանակ առ ժամանակ այդ ցանկությունը կարող է ավելի ուժեղանալ կամ թուլանալ, սակայն այն երբեք չի վերանա։

Ասածից հետևությունն այն է, որ եթե Հայաստանը չլինի ընդգծված ռուսական կողմնորոշմամբ պետություն, ապա նա չի կարող լինել նաև հակաթուրքական և անխուսափելիորեն վերածվելու է թուրքամետ պետության՝ դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։

Հակաթրքությունը՝ առանց ռուսական ընդգծված կողմնորոշման, չիրականանալու դատապարտված ռոմանտիզմ է, որը հաճախ նաև դրսից կառավարելի է։

Հայկ Այվազյան

Դիտվել է՝ 340

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.