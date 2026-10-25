Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Անգործություն չկա

Անգործություն չկա

Անգործություն չկա
25.10.2026 | 00:08

Հոկտեմբերի 25

Այս ժամանակավոր նյութական աշխարհում հաղթանակ տանելու ճանապարհը, որն Իմ բոլոր աշակերտները պիտի ճանաչեն, անցնում է այն հաղթանակով, որը յուրաքանչյուր ոք պետք է տանի իր մարմնի ու անձի նկատմամբ։
Ուրեմն, ջանացե՛ք ամեն ինչում հաղթանակ տանել։ Սա ընդունե՛ք իբրև խիստ որոշակի առաջադրանք։ Արտաքին աշխարհի իրականությունը ձեր դեմ է։ Աշխարհի ուժերը, և դրանցից ամենահզորը՝ դրամն իր այլասերող բնույթով, զգալի դժվարություններ կհարուցեն ձեր ճանապարհին։
Դա նշանակում է, որ հարկավոր է օրեցօր ավելի մեծ հաղթանակներ տանել սեփական անձի նկատմամբ, որպեսզի հաստատուն դառնա ձեր վստահությունը վերջնական հաղթանակի հանդեպ։ Թեպետ կարող է պատահել նաև այնպես, որ դուք ակնառու կերպով չտեսնեք ձեր հաղթանակը աշխարհի ուժերի ու զորությունների դեմ։
Անգործությունը կվերանա, եթե մարդիկ ճշմարտապես իրագործեն այս պայմանը։ Իսկ եթե մեկն իսկապես զուրկ է զբաղմունքից, թող ինքն իրեն հաղթանակող ուժի վերածի՝ հաղթահարելով նախ իր մեջ եղած հոռին ու չարը, ապա՝ իր տանեցիների, և հետո՝ իր ողջ շրջապատի արատները։ Այդժամ նա արդեն կդառնա մի այնպիսի ուժ, որի կարիքը խիստ զգացվում է, և ով արդեն պիտի գործի անցնի։
Պարապ ժամեր չկան Իմ թագավորության մեջ։
Արտաքին աշխարհի կողմից սպասումը կարող է դիտվել իբրև անգործություն, սակայն այդ սպասումը կա և կարող է վերածվել մեծ գործունեության ժամանակաշրջանի՝ մարդու ներքին կյանքի և իր շուրջը եղող նյութական աշխարհի իրականության համար։
Դիտվել է՝ 224

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում
Եթե ես սխալ չապրեի, դուք որտեղի՞ց պիտի իմանայիք, որ ճիշտ եք ապրում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.