Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Խղճի նահատակը

Խղճի նահատակը

Խղճի նահատակը
25.10.2026 | 10:46

Ոչ մի կանոնագիրք ու վերադաս հրաման չկարողացան եղծել քո ներսի մարդակերտ պատվանդանը,
Լիճքի հոգեբարձր ու արդարամիտ գավառապետ՝ Հյուսեյն Նեսիմի,
որ գավառապետական քո աթոռը չդարձրիր դահճապետական սեղան,
այլ սրբագործեցիր որպես փրկարան ու հույսի պատվար։
Երբ Դիարբեքիրի արյունածարավ նահանգապետ Ռեշիդի հրամանները՝
մահատարած, կոտորակոծ ու ցեղասպան,
հասան քո գավառի դարպասներին՝ պահանջելով հայության բնաջնջումը,
դու չդարձար կամակատարն այդ ոճրահորձան հողմերի,
այլ կանգնեցիր որպես անդրդվելի, լուսապաշտպան մի ժայռ,
ու քո մարդախոս շուրթերով որոտացիր.
«Ես այս մեղքին ու ոճրին գործընկեր չեմ դառնա»։
Դու ամեն կերպ հետաձգեցիր, խոչընդոտեցիր, կոտրեցիր տեղահանության ծնկները,
Լիճքի մոտ վեց հազար հայությանը պաշտպանելու համար
դու բանակցեցիր տեղի քուրդ ցեղապետերի ու ազդեցիկ դեմքերի հետ,
որպեսզի նրանք վնաս չտան հայերին,
իսկ առաջին աքսորվող քարավաններին ինքդ անձամբ ուղեկցեցիր,
որպեսզի հայի այրան ծարավ բաշիբոզուկների հարձակումները կանխես քո ներկայությամբ։
Դու բացահայտորեն ընդդիմացար մարդասպանության այդ պետական մեքենային,
մերժեցիր աքսորի ու կոտորածի ճամփաներին գամել Լիճքի հայ զանգվածներին,
և քո իշխանական լիազորություններն օգտագործեցիր որպես կյանքապարգև վահան։
Դու թաքցրիր, պաշտպանեցիր ու փրկության ճամփաներ փնտրեցիր հայության համար,
ում արյունը ուրիշները համարում էին իրենց կարիերայի հաղթատարրը։
Տեսնելով քո անդրդվելի, աննահանջ դիմադրությունը՝
նահանգապետ Ռեշիդը քեզ խորհրդակցության պատրվակով կանչեց Դիարբեքիր։
Եվ հունիսյան այդ չարաբաստիկ օրերին՝ կեսճանապարհին,
Քարազի մոտակայքում, քո կյանքի թելը դավադրաբար կտրվեց
նրա ուղարկած մարդասպանների ձեռքով,
հենց այն պատճառով, որ դու մերժեցիր կտրել ուրիշի կյանքի թելը։
Դու դարձար թուրք պաշտոնյաների մեջ այն եզակի, մարդակերտ սրբությունը,
որ սեփական արյամբ վճարեց հայության փրկության համար,
արխիվների մութ էջերից ճառագելով որպես արդարության հավերժական, անլռելի ղողանջ։
Շնորհակալություն, Մեծ Մարդասեր։

Շուշաննա Հայասա
Դիտվել է՝ 175

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել
ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.