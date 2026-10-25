Հայոց խիզախ խոսքի մարգարե
25.10.2026 | 11:21
Նա չէր վախենում ոչ իշխանությունից, ոչ կեղծ բարեպաշտությունից։
Նրա գրիչը սուր էր, բայց արդար, ցավեցնող էր, բայց բուժող։
Լեռ Կամսարը չէր ծիծաղեցնում. նա բացում էր վերքը,
որպեսզի այն չթաքցվի։
Նա ստիպում էր տեսնել այն,
ինչից սովոր էինք շրջել հայացքը։
Նրա խոսքը միայն հեգնանք չէր․
դա ճշմարտության ցավն էր՝ գրված մարդկային արժանապատվությամբ։
Լեռ Կամսարը մնաց մեր ժամանակների խիղճը։
Նրա խոսքերն այսօր էլ արդիական են՝ գուցե նույնիսկ ավելի, քան երբևէ։
Նրա խիզախ գրիչը շարունակում է խոցել մեր անտարբերությունը։
Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Մեկնաբանություններ