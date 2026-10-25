Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Սիբիրյան աքսորից մինչև Արտենիի դպրոց

Սիբիրյան աքսորից մինչև Արտենիի դպրոց

Սիբիրյան աքսորից մինչև Արտենիի դպրոց
25.10.2026 | 11:45

Արագածոտնի մարզի Թալին խոշորացված համայնքի Արտենի բնակավայրի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում գտնվող Զորավար Անդրանիկի՝ հատուկ քարերով ստեղծված խճանկարի հեռացման ամոթալի դեպքը հիշեցրեց պապիս հորեղբոր պատմությունը։
Արտուշ պապը դաշնակցական էր և եղել էր Զորավար Անդրանիկի զինվորը։ Երբ նրան ձերբակալում են, նա Եղիշե Չարենցի հետ միաժամանակ գտնվում էր Երևանի նույն բանտում։ Հետո Արտուշ պապին աքսորում են հեռավոր Սիբիր։ Այնտեղ նա իր կրծքին դաջում է Անդրանիկի դիմանկարը։
Աքսորավայրում նա, այլ հայերի հետ, սկսում է ազգային գործունեություն ծավալել, ինչի համար նրան նորից են ձերբակալում։ Երբ հայտնաբերում են կրծքին դաջված Զորավար Անդրանիկի դիմանկարը, որոշում են գնդակահարել։ Վերջին պահին մի հայ սպա ասում է, թե դա ո՛չ թե Անդրանիկի, այլ ԽՍՀՄ առաջնորդ Իոսիֆ Ստալինի դիմանկարն է։ Այդպիսով պապիս հորեղբայրը փրկվում է գնդակահարությունից՝ կյանքում երբեք չմոռանալով Զորավարին։
Էլ ի՞նչ անկախություն, եթե վախենում եք ձեր Զորավարին՝ ձեր իրական հերոսին փառաբանելուց։
Ու դուք խոսում եք անկախության մասի՞ն, ձե՛ր...

Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 177

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել
ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.