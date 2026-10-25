Սիբիրյան աքսորից մինչև Արտենիի դպրոց
25.10.2026 | 11:45
Արագածոտնի մարզի Թալին խոշորացված համայնքի Արտենի բնակավայրի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում գտնվող Զորավար Անդրանիկի՝ հատուկ քարերով ստեղծված խճանկարի հեռացման ամոթալի դեպքը հիշեցրեց պապիս հորեղբոր պատմությունը։
Արտուշ պապը դաշնակցական էր և եղել էր Զորավար Անդրանիկի զինվորը։ Երբ նրան ձերբակալում են, նա Եղիշե Չարենցի հետ միաժամանակ գտնվում էր Երևանի նույն բանտում։ Հետո Արտուշ պապին աքսորում են հեռավոր Սիբիր։ Այնտեղ նա իր կրծքին դաջում է Անդրանիկի դիմանկարը։
Աքսորավայրում նա, այլ հայերի հետ, սկսում է ազգային գործունեություն ծավալել, ինչի համար նրան նորից են ձերբակալում։ Երբ հայտնաբերում են կրծքին դաջված Զորավար Անդրանիկի դիմանկարը, որոշում են գնդակահարել։ Վերջին պահին մի հայ սպա ասում է, թե դա ո՛չ թե Անդրանիկի, այլ ԽՍՀՄ առաջնորդ Իոսիֆ Ստալինի դիմանկարն է։ Այդպիսով պապիս հորեղբայրը փրկվում է գնդակահարությունից՝ կյանքում երբեք չմոռանալով Զորավարին։
Էլ ի՞նչ անկախություն, եթե վախենում եք ձեր Զորավարին՝ ձեր իրական հերոսին փառաբանելուց։
Ու դուք խոսում եք անկախության մասի՞ն, ձե՛ր...
Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Մեկնաբանություններ