Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » ՈՒրիշ ժողովուրդներ ոտքի են ելնում վտանգից առաջ, մենք մրափում ենք աղետից հետո էլ

ՈՒրիշ ժողովուրդներ ոտքի են ելնում վտանգից առաջ, մենք մրափում ենք աղետից հետո էլ

ՈՒրիշ ժողովուրդներ ոտքի են ելնում վտանգից առաջ, մենք մրափում ենք աղետից հետո էլ
25.10.2026 | 12:41

Հայ ժողովրդի վիճակը երբեք լավ չի լինելու, չեմ ասում՝ Ազգի, որովհետև ինձ համար ազգ և ժողովուրդ տարբեր իմաստներ են։ Ազգը դա՝ Մոնթեն է, Նժդեհն է, Անդրանիկն է, Դուշմանն է, իսկ ժողովուրդը՝ դա ամբոխ է, լվացած ուղեղներով։ Չխորանամ, հասկացողին՝ մեկ, չհասկացողին՝ հազար ու մեկ…

Այն, ինչ մեր շուրջը տիրում է, անհանգստության տեղիք է տալիս, բայց մի խումբ կա չորսոտանիների, որոնց հենց դրա համար են բուծել, որոնք ապրում են փորի չափանիշով, ասելով, թե՝ տեսա՞ք, խաղաղություն բերեց նիկոլը, աշխարհին ցույց տվեց Հայաստանի տեղը, տեսա՞ք՝ Լոպեսը գնաց, Թայսոնը եկավ։ Սոցցանցերում հայհոյելու, վարկաբեկելու և զրպարտելու փոխարեն լավ կլիներ գիրք բացեիք և կտեսնեիք, որ Հայաստան էին գալիս Ազնավուրը, Սարոյանը, Քըրքորյանը, Շերը և այլք, բայց, ըստ ձեզ, Հայաստանը մի անշուք երկիր էր, ձեր ոչխարապետն էլ եկավ տեղը ցույց տվեց, լվացած ուղեղների դարաշրջան…

Ու ցավը էն ա, որ էս ամենը շարունակվում ա, և մենք սրանց մեջ ենք ապրում, որ ազգի արյուն կծախեն կաթիլ առ կաթիլ, միայն թե կող չտան գետին՝ երկիր փրկելու։

Այդ իսկ պատճառով՝ Հայաստանում չի լինելու որևէ դրական փոփոխություն այնքան ժամանակ, մինչև հասկանան, որ երկրի ապաքինման համար պետք է ոտքի ելնեն, ծնկեն միմյանց առաջ բոլոր իրար ուտող կողմերը և դա պետք է անեն այնպես, ինչպես կծնկեին այն բժշկի առաջ, որ որդուն կարող է փրկել, իսկ եթե՝ ո՛չ, ապա դուք ուղիղ մասնակից եք երկիրը բզկտելու գործին:

Հովհաննես Պողոսյան

Դիտվել է՝ 154

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել
ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.