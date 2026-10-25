Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Արտակարգ իրավիճակում երկրի էֆեկտիվ կառավարումը կարող են իրականացնել միայն արտակարգ մարդիկ

Արտակարգ իրավիճակում երկրի էֆեկտիվ կառավարումը կարող են իրականացնել միայն արտակարգ մարդիկ

Արտակարգ իրավիճակում երկրի էֆեկտիվ կառավարումը կարող են իրականացնել միայն արտակարգ մարդիկ
25.10.2026 | 13:16

Հաճախ մեր մարդկանց մոտ բնական հարց է առաջանում, թե ո՞րը կարող էր լինել մեր ժողովրդի մի անկումից մյուսը գնալու պատճառը։

Ես հիմա կփորձեմ այդ հիմնարար բնույթի հարցին մի այլ հարցով պատասխանել։

Ներկայում ո՞րն է այն տրամաբանությունը, որով մեր վայ գործիչներից ոմանք պնդում են, որ Ռուսաստանի կողմից գազի թանկացումը կամ էլ մատակարարումը դադարեցնելու դեպքում մենք ուրիշ աղբուրներից գազ կստանանք, չնայած այն բանին, որ դա շատ վատ հետևանքներ կունենա մեզ համար։

Եվ դա էլ այն դեպքում, երբ Ռուսաստանի հետ շատ հանգիստ կարելի է լեզու գտնել այս հարցում։

Տարբեր վարիացիաներով նման բան ասողների թիվը զգալի է մեր հասարակության մեջ, ըստ որում, նրանց մեջ կան նաև այնպիսիները, որոնց պաշտոնական խոսքը որոշակի կշիռ ունի մեր խեղճուկրակ կյանքում։

Միգուցե, պատմության մեջ մեր հասարակության անվերջ պառակտվածությունն ու օտարների շահերին ծառայողների մեծ թի՞վն է եղել մեր մի անկումից մյուսին գնալու պատճառը։

Թվում է նաև, որ մեր հասարակական կյանքի ցածր մակարդակի պատճառով մեզ առաջնորդում են ոչ թե միտքը, տրամաբանությունը և օբյեկտիվ մոտեցումը կարևոր հարցերին, այլ բազմաթիվ հակամարտ կողմերի պարզունակ ու մանկամիտ ատելությունը միմյանց նկատմամբ։

Մենք պետք է հասկանանք, որ հանգամանքների բերումով և ներքին ու արտաքին բազմաթիվ պատճառներով հայտնվել ենք այնպիսի իրավիճակում, որն արտակարգ է, ուստի դրա էֆեկտիվ կառավարումը կարող են իրականացնել միայն արտակարգ մարդիկ, ու նաև այդ գործի համար պիտանի չեն աղքատի հոգեբանություն ունեցող ու աչքները ծակ մարդիկ։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 119

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել
ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
class="footer-right"> .