Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.10.2026
 
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) անդամ պետությունների ղեկավարները կարող են Հայաստանի անդամակցության հարցը քննարկել Հավաքական անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստում, որը նշանակված է նոյեմբերի 11-ին։ Այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Թաալաթբեկ Մասադիկովը։               
 
Նորություններ » Մենք սովոր ենք կողքից նայել հանցանքին

Մենք սովոր ենք կողքից նայել հանցանքին

Մենք սովոր ենք կողքից նայել հանցանքին
25.10.2026 | 14:18


Ազգովի Ֆեյսբուքում ծնկներս ենք ծեծում, թե իշխանության հրահանգով Արագածոտնի Արտենի գյուղում հանել-դեն են շպրտել Զորավար Անդրանիկի նկարը։ Բոլորը ամոթանք են տալիս թուրքահպատակ իշխանությանը։
Իսկ ի՞նչ ասել Արտենիի բնակիչներին։
Ամենայն հարգանքով Արտենիի բնակիչների նկատմամբ, բայց եթե գյուղացիները կանգնեին այդ ամբարձիչ կռունկի դիմաց ու թույլ չտային հանել Զորավարի նկարը դպրոցի վրայից, թեկուզ ոմանց տանեին ոստիկանություն, մի քանի ժամ պահեին, բաց թողնեին։ Գյուղը կանգներ, գերան կոտրեր, որևէ մեկը կհամարձակվե՞ր հանել Անդրանիկի նկարը։
Չէին հանի, վստահ եղեք։
Մենք սովոր ենք կողքից նայել հանցանքին, լավագույն դեպքում նկարել դա, հետո բողոքել, թե հանցանք եղավ։
Մենք նույնկերպ կողքից, հեռադիտակով նայեցինք Արցախի հայերի ցեղասպանությանը, հետո բողոքել սկսեցինք, թե այդպես եղավ։
Գոնե մեկ անգամ մարդիկ ելա՞ն ազգային ինքնության պաշտպանության, որ տեսնեն իշխանության և թուրքերի վախերը։
Չելան։
Դրանից էլ սնվում է թուրքական իշխանությունը։
Մի բողոքեք, երբ ինքներդ ձեր անգործությամբ ու վախկոտությամբ եք ոգեշնչում թշնամուն։
Լավ է մեռնել կանգնած, քան ապրել ծնկաչոք։

Նաիրի Հոխիկյան
Դիտվել է՝ 84

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել
ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
class="footer-right"> .