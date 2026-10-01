Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.10.2026
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները չեն կարողանում հաղթահարել միգրանտների ինտեգրումը ժամանածների մեծ թվի և պետությունների՝ նրանց ձուլումն ապահովելու անկարողության պատճառով։ Նա նաև նշել է, որ եվրոպական պետությունները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն միգրանտների կրթությանը, նրանց կողմից լեզվի ուսումնասիրմանը և տեղական ավանդույթների ու սովորույթների յուրացմանը։               
 
Նորություններ » ԵՄ-ն ուզում էր էժան ռեսուրսների տիրանալ, ուկրաինացիներին ռուսների դեմ հանելով, չստացվեց

ԵՄ-ն ուզում էր էժան ռեսուրսների տիրանալ, ուկրաինացիներին ռուսների դեմ հանելով, չստացվեց

ԵՄ-ն ուզում էր էժան ռեսուրսների տիրանալ, ուկրաինացիներին ռուսների դեմ հանելով, չստացվեց
25.10.2026 | 16:07

Ով չի հասկացել՝ ԵՄ անդամ մի շարք երկրներում այս պահին ընթացող զանգվածային ժողովրդական բողոքի գործընթացները ուղղակի հետևանք են ռուս-ուկրաինական պատերազմի և Ռուսաստանի դեմ սանկցիաների:

ԵՄ-ն ուզում էր էժան ռեսուրսների տիրանալ, ուկրաինացիներին ռուսների դեմ հանելով, պլանը չստացվեց: Սրա հետևանքով ընկան ավելի մեծ կախվածության մեջ ԱՄՆ-ից, և բոլորի տնտեսությունը սկսեց խամրել: ԵՄ շարժիչ Գերմանիայի տնտեսությունը աչքներիս առաջ մահանում է:

Այս բոլոր երկրներում շուտով ազգայնականները կգան իշխանության: Սրանք կվերականգնեն կապերը Ռուսաստանի հետ, այլ տարբերակ չունեն: Ռուսները հաղթանակած դուրս կգան այս պրոցեսից: Ալիքի հաջորդ շրջանը կհասնի Հայաստան, քանի որ ԵՄ պետությունները, որոնք հիմա Հայաստանի խամաճիկ իշխանություններին են սատարում, կհրաժարվեն դրանցից, քանի որ մեզ ռուսների դեմ օգտագործելու անհրաժեշտությունը միառժամանակ կդադարի:

Եվ եթե հայերը պատրաստ չեղան վերցնելու սեփական երկրի կառավարման պատասխանատվությունը, մեր գլխին կկարգեն հերթական օտարահպատակին:

Հովհաննես Ավետիսյան

Դիտվել է՝ 308

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել
ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.