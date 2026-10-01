Ով չի հասկացել՝ ԵՄ անդամ մի շարք երկրներում այս պահին ընթացող զանգվածային ժողովրդական բողոքի գործընթացները ուղղակի հետևանք են ռուս-ուկրաինական պատերազմի և Ռուսաստանի դեմ սանկցիաների:
ԵՄ-ն ուզում էր էժան ռեսուրսների տիրանալ, ուկրաինացիներին ռուսների դեմ հանելով, պլանը չստացվեց: Սրա հետևանքով ընկան ավելի մեծ կախվածության մեջ ԱՄՆ-ից, և բոլորի տնտեսությունը սկսեց խամրել: ԵՄ շարժիչ Գերմանիայի տնտեսությունը աչքներիս առաջ մահանում է:
Այս բոլոր երկրներում շուտով ազգայնականները կգան իշխանության: Սրանք կվերականգնեն կապերը Ռուսաստանի հետ, այլ տարբերակ չունեն: Ռուսները հաղթանակած դուրս կգան այս պրոցեսից: Ալիքի հաջորդ շրջանը կհասնի Հայաստան, քանի որ ԵՄ պետությունները, որոնք հիմա Հայաստանի խամաճիկ իշխանություններին են սատարում, կհրաժարվեն դրանցից, քանի որ մեզ ռուսների դեմ օգտագործելու անհրաժեշտությունը միառժամանակ կդադարի:
Եվ եթե հայերը պատրաստ չեղան վերցնելու սեփական երկրի կառավարման պատասխանատվությունը, մեր գլխին կկարգեն հերթական օտարահպատակին:
Հովհաննես Ավետիսյան