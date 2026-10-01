Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.10.2026
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները չեն կարողանում հաղթահարել միգրանտների ինտեգրումը ժամանածների մեծ թվի և պետությունների՝ նրանց ձուլումն ապահովելու անկարողության պատճառով։ Նա նաև նշել է, որ եվրոպական պետությունները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն միգրանտների կրթությանը, նրանց կողմից լեզվի ուսումնասիրմանը և տեղական ավանդույթների ու սովորույթների յուրացմանը։               
 
Նորություններ » Հնարավոր է՝ Իսրայելն այս անգամ օգտագործի Ադրբեջանի տարածքը Իրանի վրա հարձակման համար

Հնարավոր է՝ Իսրայելն այս անգամ օգտագործի Ադրբեջանի տարածքը Իրանի վրա հարձակման համար

Հնարավոր է՝ Իսրայելն այս անգամ օգտագործի Ադրբեջանի տարածքը Իրանի վրա հարձակման համար
25.10.2026 | 17:10


Հայկական վերլուծական ու փորձագիտական դաշտից մի կարևոր բան դուրս մնաց այս օրերին։ Իրանում ակտիվ քննարկվում է ԱՄՆ-ի հնարավոր հարձակումը Իրանի վրա։ Փորձագիտական և վերլուծական քննարկումների շրջանակում ակտիվ շրջանառվում է հնարավոր հարձակման աշխարհագրությունը, որի մեջ է ներառվում նաև Ադրբեջանը՝ Արցախի օկուպացված տարածքներից։ Ըստ իրանական փորձագիտական և վերլուծական շրջանակների՝ հնարավոր է, որ Իսրայելը այս անգամ օգտագործի Ադրբեջանի տարածքը Իրանի վրա հարձակման համար։ Հետաքրքիր միտք են գեներացնում իրանցիները, պնդելով, որ եթե նման սցենար խաղարկվի, ապա Ադրբեջանի այդ տարածքները կդառնան մի նոր Հորմուզի նեղուց:

Կարեն Հովհաննիսյան

Դիտվել է՝ 273

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել
ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.