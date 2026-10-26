Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.10.2026
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները չեն կարողանում հաղթահարել միգրանտների ինտեգրումը ժամանածների մեծ թվի և պետությունների՝ նրանց ձուլումն ապահովելու անկարողության պատճառով։ Նա նաև նշել է, որ եվրոպական պետությունները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն միգրանտների կրթությանը, նրանց կողմից լեզվի ուսումնասիրմանը և տեղական ավանդույթների ու սովորույթների յուրացմանը։               
 
Նորություններ » ՏԻՄ ընտրությունները չափազանց քաղաքականացված են

ՏԻՄ ընտրությունները չափազանց քաղաքականացված են

ՏԻՄ ընտրությունները չափազանց քաղաքականացված են
26.10.2026 | 11:02


Համատարած 90%-ը բնորոշ է դիկտատորական ռեժիմներին, որտեղ այլակարծությունը համատարած հետապնդվում է։
Մի հատ էլ խորհրդարանական ընտրություններում ՔՊ-ն հավաքի 70+ տոկոս, որպեսզի Հայաստանը դառնա Ադրբեջանի նման և համալրի մյուս դիկտատորական ռեժիմների ակումբը։
Իսկ իրականում` սա ցուցիչ է առ այն, որ արմատական ընդդիմության կերպարի ստեղծումը մինչև խորհրդարանական ընտրությունները և արդեն խորհրդարանում այդ կերպարի փոխակերպումը առաջացնում է վակուում։ Հիմնական` արմատական ընդդիմություն շարունակում է մնալ «Հայաստան» դաշինքը, որի հանրային և սոցիալական հենարանը մեծ չէ, «Ուժեղ Հայաստանը» արդեն հունիսի 7-ից հետո այն չէ, ինչ կար մինչև հունիսի 7-ը, և դա մեծապես իր անհասկանալի մարտավարության ու գործողությունների, հայտարարությունների, առաջնահերթությունների պատճառով։
ՏԻՄ ընտրությունները, գոնե այս անգամ, չափազանց քաղաքականացված են, և դրանց արդյունքները խոսում են սպասվող ներընդդիմադիր վակուումի մասին:
Ու ՏԻՄ ընտրություններից հետո Փաշինյանը առավել հակված կլինի արտահերթ ընտրությունների, որտեղ ընդդիմությունն այս տեսքով այլևս գործոն չի լինի։

Արա Լ. Պողոսյան
Դիտվել է՝ 97

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել
ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.