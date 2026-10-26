ՏԻՄ ընտրությունները չափազանց քաղաքականացված են
26.10.2026 | 11:02
Համատարած 90%-ը բնորոշ է դիկտատորական ռեժիմներին, որտեղ այլակարծությունը համատարած հետապնդվում է։
Մի հատ էլ խորհրդարանական ընտրություններում ՔՊ-ն հավաքի 70+ տոկոս, որպեսզի Հայաստանը դառնա Ադրբեջանի նման և համալրի մյուս դիկտատորական ռեժիմների ակումբը։
Իսկ իրականում` սա ցուցիչ է առ այն, որ արմատական ընդդիմության կերպարի ստեղծումը մինչև խորհրդարանական ընտրությունները և արդեն խորհրդարանում այդ կերպարի փոխակերպումը առաջացնում է վակուում։ Հիմնական` արմատական ընդդիմություն շարունակում է մնալ «Հայաստան» դաշինքը, որի հանրային և սոցիալական հենարանը մեծ չէ, «Ուժեղ Հայաստանը» արդեն հունիսի 7-ից հետո այն չէ, ինչ կար մինչև հունիսի 7-ը, և դա մեծապես իր անհասկանալի մարտավարության ու գործողությունների, հայտարարությունների, առաջնահերթությունների պատճառով։
ՏԻՄ ընտրությունները, գոնե այս անգամ, չափազանց քաղաքականացված են, և դրանց արդյունքները խոսում են սպասվող ներընդդիմադիր վակուումի մասին:
Ու ՏԻՄ ընտրություններից հետո Փաշինյանը առավել հակված կլինի արտահերթ ընտրությունների, որտեղ ընդդիմությունն այս տեսքով այլևս գործոն չի լինի։
Արա Լ. Պողոսյան
Մեկնաբանություններ