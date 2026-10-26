Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.10.2026
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները չեն կարողանում հաղթահարել միգրանտների ինտեգրումը ժամանածների մեծ թվի և պետությունների՝ նրանց ձուլումն ապահովելու անկարողության պատճառով։ Նա նաև նշել է, որ եվրոպական պետությունները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն միգրանտների կրթությանը, նրանց կողմից լեզվի ուսումնասիրմանը և տեղական ավանդույթների ու սովորույթների յուրացմանը։               
 
Նորություններ » Հոկտեմբերի 25-ին կայացած ՏԻՄ ընտրությունները բացահայտում են Հայաստանում հաստատված ավտորիտարիզմի նոր մակարդակը

Հոկտեմբերի 25-ին կայացած ՏԻՄ ընտրությունները բացահայտում են Հայաստանում հաստատված ավտորիտարիզմի նոր մակարդակը

Հոկտեմբերի 25-ին կայացած ՏԻՄ ընտրությունները բացահայտում են Հայաստանում հաստատված ավտորիտարիզմի նոր մակարդակը
26.10.2026 | 11:36

Մի քանի արձանագրումներ ՏԻՄ երեկվա ընտրությունների մասին

2026 թվականի հոկտեմբերի 25-ի ՏԻՄ ընտրություններն անցկացվել են 21 համայնքում, որոնցից 19-ում՝ համամասնական ընտրակարգով։

5 համայնքում ՔՊ-ն առաջադրվել է առանց մրցակցի (Փաշինյանին հանգիստ չի տալիս Կիմ Չեն Ընի փառքը):

17 համայնքում ՔՊ-ն կամ նրա մասնակցությամբ դաշինքը ստացել է ձայների ավելի քան երկու երրորդը (Փաշինյանին հանգիստ չի տալիս Կադիրովի փառքը)։

Եղեգնաձորում՝ ՔՊ-ն զբաղեցրել է առաջին տեղը, բայց ստացել է 48.06%։ Այս համայնքում գործ ունենք մրցակցության իմիտացիայի հետ: Երկրորդ տեղը զբաղեցրել է «Հանրապետություն» կուսակցությունը (46,86%), որի առաջին համարը Եղեգնաձորի գործող համայնքապետ Դավիթ Հարությունյանն է: Նախ, «Հանրապետություն» կուսակցությունը վաղուց ՔՊ-ի արբանյակ կուսակցության համբավ ունի և երկրորդ՝ Դավիթ Հարությունյանը ինքն է «հավատափոխ» եղել մինչև ընտրությունները: 2021-ին նա եղել է ԲՀԿ-«Դեմոկրատական այլընտրանք» ընդդիմադիր դաշինքի թեկնածուն և հաղթել է այդ կարգավիճակում, այս ընտրություններից առաջ փաստացի տեղավորվել է իշխանության տանիքի տակ: Կասկածից վեր է, որ «Հանրապետություն» կուսակցությունը և նրա թեկնածուն Եղեգնաձորում ապահովելու են ՔՊ-ի հաղթանակը՝ կոալիցիոն փշրանքների դիմաց:

Ստեփանավանում ՔՊ-ն ստացել է 35.32%՝ զբաղեցնելով 2-րդ տեղը: Առաջին տեղում Ստեփանավանի գործող համայնքապետ Արմեն Գրիգորյանի գլխավորած ցուցակն է՝ «Գործարար» իշխանական պրոեկտը, որը ստացել է քվեների 41,38%-ը: Ի դեպ, Արմեն Գրիգորյանն ընտրություններից հետո արդեն հասցրել է շնորհակալություն և հավատարմություն հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին: Եթե Ստեփանավանում նույնիսկ կա հետընտրական մրցակցություն, ապա դա բացառապես ներիշխանական է: «Ուժեղ Հայաստան» ընդդիմադիր կուսակցությունը, որի համայնքապետի թեկնածու Արսեն Գևորգյան ընտրություններից մի քանի օր առաջ կալանավորվեց, ստացել է քվեների 19,62%-ը:

Հոկտեմբերի 25-ին կայացած ՏԻՄ ընտրությունները բացահայտում են Հայաստանում հաստատված ավտորիտարիզմի նոր մակարդակը։

Եթե 2021-2026 թվականներին քաղաքական հետապնդումների թիրախ էին հիմնականում արդեն ընտրված ընդդիմադիր համայնքապետերը, ապա այժմ Փաշինյանի իշխանությունն անցել է «կանխարգելիչ» ռեպրեսիաների մարտավարությանը։

Հիմա իշխանությունը կանխում է հենց ընդդիմության հաղթանակի հնարավորությունը։

Հոկտեմբերի 25-ի ընտրական ցիկլը Փաշինյանն օգտագործել է ավտորիտար համակարգի ամրապնդման և տեղական իշխանության նկատմամբ քաղաքական վերահսկողությունն ամբողջացնելու նպատակով։ Տարբեր համայնքներում կիրառվել են տարբեր մեթոդներ՝ տեղական ազդեցիկ խմբերի իշխանական համակարգին ինտեգրում (ՔՊ- տեղական ֆեոդալներ դաշինք), ինչպես՝ Գորիսում և Վարդենիսում, կամ ուժային ճնշում քաղաքական մրցակիցների նկատմամբ։ Նպատակը նույնն է՝ նվազագույնի հասցնել իրական մրցակցությունը և իշխանության մենաշնորհը տարածել նաև ՏԻՄ-երի վրա։

Հայաստանում հետևողականորեն արժեզրկվում են քաղաքական և ընտրական ինստիտուտները, ինչը միայն խորացնելու է իշխանության ճգնաժամը՝ դուռ բացելով փոփոխությունների ցնցումային տարբերակների համար:

Սուրեն Սուրենյանց

Դիտվել է՝ 143

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել
ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.