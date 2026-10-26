Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.10.2026
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները չեն կարողանում հաղթահարել միգրանտների ինտեգրումը ժամանածների մեծ թվի և պետությունների՝ նրանց ձուլումն ապահովելու անկարողության պատճառով։ Նա նաև նշել է, որ եվրոպական պետությունները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն միգրանտների կրթությանը, նրանց կողմից լեզվի ուսումնասիրմանը և տեղական ավանդույթների ու սովորույթների յուրացմանը։               
 
Նորություններ » Սա նրա՛ ճիվաղ օրակարգն է. չգնալ թելադրված օրակարգի հետևից

Սա նրա՛ ճիվաղ օրակարգն է. չգնալ թելադրված օրակարգի հետևից

Սա նրա՛ ճիվաղ օրակարգն է. չգնալ թելադրված օրակարգի հետևից
26.10.2026 | 11:46

Հայրենակիցնե՛ր, քաղաքական գործընկերներ և աջակիցներ, այսօր իշխանությունը հանրային դաշտ է նետել նոր թեմա՝ արտահերթ ընտրությունների գնալու առաջարկով։ Մակերեսային հայացքն ու արագ պատասխանը, թվում է թե, մեկն են՝ «Այո՛, գնանք ընտրությունների»։ Սակայն եկեք մի պահ կանգ առնենք և ինքներս մեզ հարց տանք․ ու՞մ օրակարգն է սա։
Սա նրա՛ օրակարգն է։
Այսօր ակնհայտ է բոլորիս համար՝ գործող իշխանությունը գտնվում է ծանրագույն քաղաքական և արտաքին ճնշումների տակ.
1. Ադրբեջանից եկող անհավանական ճնշման պատասխանատուն ինքն է, որովհետև ինքն է ռազմական ու քաղաքական պարտության կրողն ու մեղավորը։
2. Ռուսաստանի Դաշնությունից եկող պրեսինգի պատասխանատուն դարձյալ ինքն է, որովհետև վարել է անհեռատես, չհաշվարկված և անիմաստ արևմտամետ քայլերի քաղաքականություն՝ երկիրը կանգնեցնելով դաշնակցային ճգնաժամի առջև։
Եվ հիմա, հայտնվելով այս ծանրագույն օղակի մեջ, նա փորձում է փրկօղակ նետել ինքն իրեն։ Նոր ընտրությունները նրա համար ընդամենը ժամանակ շահելու, պատասխանատվությունը վերաբաշխելու և սեփական անհաջողությունները շարունակելու հնարավորություն են։ Նոր ընտրությունների համաձայնելը նշանակում է նրան տալ ևս մեկ շանս՝ երկիրը տանելու ավելի ծանր հարվածների տակ և տանուլ տալու վերջնականապես ամեն ինչ։
Ի՞նչ պետք է անենք մենք։
Մեր քայլերը պետք է լինեն հստակ, հաշվարկված և թուլացնեն նրա դիրքերը, այլ ոչ թե վերարտադրվելու կամ ձգձգելու հնարավորություն տան։
Մենք չպետք է խաղանք նրա կանոններով։ Մենք չպետք է մտնենք նրա առաջարկած օրակարգի մեջ։
Գործող վարչապետի հետ որևէ քննարկում կամ բանակցություն կարող է տեղի ունենալ բացառապես մեկ հարցի շուրջ՝ նրա անհապաղ հրաժարականի և իշխանությունից հեռանալու։
Այլ օրակարգ գոյություն չունի։ Երկրի առջև ծառացած աղետալի ճնշումները թոթափելու առաջին նախապայմանը այն պատճառի հեռացումն է, որը բերել է այդ ճնշումները։
Մեր խնդիրն է՝ կանգնեցնել այս անկումը, չտալ նրան ևս մեկ շանս և պահանջել միակ տրամաբանական լուծումը՝ հրաժարական։

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 65

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել
ՈՒ էլ ոչ ոք չի հավատալու, որ մեր մեջ Քո նմանն էլ է եղել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.