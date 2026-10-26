Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.10.2026
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները չեն կարողանում հաղթահարել միգրանտների ինտեգրումը ժամանածների մեծ թվի և պետությունների՝ նրանց ձուլումն ապահովելու անկարողության պատճառով։ Նա նաև նշել է, որ եվրոպական պետությունները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն միգրանտների կրթությանը, նրանց կողմից լեզվի ուսումնասիրմանը և տեղական ավանդույթների ու սովորույթների յուրացմանը։               
 
Նորություններ » Արջը յոթ երգ գիտի...

Արջը յոթ երգ գիտի...

Արջը յոթ երգ գիտի...
26.10.2026 | 13:08

Սա Գետափ գյուղի ընտրատեղամասն է։
Այո՛, սա ութ տարի շարունակ դեպի Եվրոպա ձգտող Փաշինյան Նիկոլի ղեկավարած Հայաստանն է։
Հիմա, եթե այս ամենը ցույց տաս անզգայացած զանգվածին, միանգամից կասեն. «Նախկիններն են մեղավոր... Խեղճ հարիֆն ի՞նչ անի»։
Նրանք այդպես էլ չեն անդրադառնում այն ակնհայտ փաստին, որ նա արդեն ութ տարուց ավելի է, ինչ Հայաստանի ղեկավարն է, և նորմալ մարդկանց շրջապատում «նախկինների» թեման արծարծելն արդեն պարզապես վիրավորական է:

Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 187

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում
Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.