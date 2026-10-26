Արջը յոթ երգ գիտի...
26.10.2026 | 13:08
Սա Գետափ գյուղի ընտրատեղամասն է։
Այո՛, սա ութ տարի շարունակ դեպի Եվրոպա ձգտող Փաշինյան Նիկոլի ղեկավարած Հայաստանն է։
Հիմա, եթե այս ամենը ցույց տաս անզգայացած զանգվածին, միանգամից կասեն. «Նախկիններն են մեղավոր... Խեղճ հարիֆն ի՞նչ անի»։
Նրանք այդպես էլ չեն անդրադառնում այն ակնհայտ փաստին, որ նա արդեն ութ տարուց ավելի է, ինչ Հայաստանի ղեկավարն է, և նորմալ մարդկանց շրջապատում «նախկինների» թեման արծարծելն արդեն պարզապես վիրավորական է:
Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ
Մեկնաբանություններ