Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.10.2026
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները չեն կարողանում հաղթահարել միգրանտների ինտեգրումը ժամանածների մեծ թվի և պետությունների՝ նրանց ձուլումն ապահովելու անկարողության պատճառով։ Նա նաև նշել է, որ եվրոպական պետությունները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն միգրանտների կրթությանը, նրանց կողմից լեզվի ուսումնասիրմանը և տեղական ավանդույթների ու սովորույթների յուրացմանը։               
 
Նորություններ » Անահիտը նայեց Մասիսին ու սիրահարվեց

Անահիտը նայեց Մասիսին ու սիրահարվեց

Անահիտը նայեց Մասիսին ու սիրահարվեց
26.10.2026 | 13:23

Ասում են՝ երբ աշխարհը դեռ երիտասարդ էր, պտղաբերության աստվածուհի Անահիտը չէր քայլում գետնի վրա։ Նա քայլում էր ամպերի վրայով, ինչպես աղջիկները՝ ծաղկած մարգագետնում։
Որտեղ նրա ոտքն էր դիպչում ամպին, այնտեղ անձրև էր ծնվում, իսկ անձրևից հետո երկիրը բերք էր տալիս։
Մի մշուշոտ առավոտ Անահիտն անցնում էր Արարատյան դաշտի վրայով։ Մառախուղն այնքան խիտ էր, որ նույնիսկ աստվածներն էին կորցնում ճանապարհը։
Անահիտը կանգ առավ։
Առաջին անգամ աստվածուհին մոռացավ անձրևի մասին։
Նա նայեց Մասիսին ու սիրահարվեց։
Ասում են՝ այդ օրվանից Անահիտը մնաց նրա հետ։ Երբեմն իջնում է գագաթին՝ որպես լույս, երբեմն պարուրում նրան՝ ամպե շղարշով։
Նրա սիրուց Մասիսի ստորոտում խաղողը քաղցրացավ, ծիրանը՝ ոսկեգույն դարձավ, իսկ աղբյուրները սկսեցին բխել հենց քարից։
Ծերերն ասում են՝ երբ երեկոյան Մասիսը վարդագույն է դառնում, Անահիտն է նրան համբուրում։
Իսկ երբ գագաթը կորչում է մառախուղի մեջ…
նրանք գրկախառնված են։
Ու չեն ուզում երևալ մարդկանց։
Երբ աշխարհը շատ աղմկոտ է, երբ ամեն ինչ ծանր է, մարդը փակում է աչքերը և հիշում է՝ ինչ-որ տեղ ամպերի վրա մի աստվածուհի դեռ քայլում է, և մի լեռ դեռ սպասում է նրան։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

Հ․Գ․
Հայկական լեգենդի մոտիվներով

Տեսանյութի հղումը՝
Դիտվել է՝ 218

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում
Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.