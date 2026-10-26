Անասնական վախը սարսափելի բան է
26.10.2026 | 13:35
Վախը բնական զգացում է և հատուկ է բոլոր բանական մարդկանց։ Բայց անասնական վախը սարսափելի մի երևույթ է, որը մարդուն դարձնում է ստորագույն էակ։ Անասնական վախը մարդու մեջ սպանում է Աստծուն, և Աստծո փոխարեն նա սկսում է նմանվել իր այն ղեկավարին, ումից վախենում է։ Նա նմանվում է իրեն պաշտոնի նշանակողին ու սարսափում է կորցնել այդ դիրքը. նա նմանվում է հենց այն թուրքին, ումից սարսափում է։ Նա աստիճանաբար ձևափոխվում է դեպի նսեմը, դեպի սողացողը, դեպի մահը...
Անասնական վախը զենք է, որով կոտորում են սերունդների, ժողովուրդների...
Անասնական վախն էր նաև, որ բնազդաբար ստիպեց մարդկանց մոռանալ իրենց հերոսին... հավանաբար նրան, ով իրենց տատին ու պապին փրկել էր թշնամու սրից...
Անասնական վախը սարսափելի՜ բան է...
Արա Լ․ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Մեկնաբանություններ