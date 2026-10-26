Երբ ընտրությունների հանդեպ վստահությունը կորչում է, և քաղաքական պայքարի անգամ խաբկանքը չի գործում, այցելում է Սև Կարապը
26.10.2026 | 14:32
1999-ին Վազգեն Սարգսյանի ու Կարեն Դեմիրճյանի դաշինքը հաղթեց ԱԺ ընտրություններում։ Ընտրությունները, կարելի է ասել, արդար էին։
Հետո եկավ Սև Կարապը։
2017 թվականին իշխանությունը հաղթեց ընտրություններում, և բողոքներ չկային։ Կարելի է ասել, որ ընտրությւոններն արդար էին, և ոչ ոք այդ ընտրություններից այլ արդյունք չէր սպասում։
Հետո եկավ Սև Կարապը։
2026-ի հոկտեմբերյան ՏԻՄ ընտրություններում իշխող ուժը ջախջախեց ընդդիմությանը, որովհետև ոչ ոք այդ ընտրություններից ոչինչ չէր ակնկալում։ Ընտրությունները, որպես երևույթ, արդեն դարձել են անիմաստ երևույթ։
Երբ ընտրությունների հանդեպ վստահությունը կորչում է, և քաղաքական պայքարի անգամ խաբկանքը չի գործում, այցելում է Սև Կարապը:
Ստեփան Դանիելյան
Մեկնաբանություններ