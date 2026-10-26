Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.10.2026
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները չեն կարողանում հաղթահարել միգրանտների ինտեգրումը ժամանածների մեծ թվի և պետությունների՝ նրանց ձուլումն ապահովելու անկարողության պատճառով։ Նա նաև նշել է, որ եվրոպական պետությունները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն միգրանտների կրթությանը, նրանց կողմից լեզվի ուսումնասիրմանը և տեղական ավանդույթների ու սովորույթների յուրացմանը։               
 
Նորություններ » Երբ ընտրությունների հանդեպ վստահությունը կորչում է, և քաղաքական պայքարի անգամ խաբկանքը չի գործում, այցելում է Սև Կարապը

Երբ ընտրությունների հանդեպ վստահությունը կորչում է, և քաղաքական պայքարի անգամ խաբկանքը չի գործում, այցելում է Սև Կարապը

Երբ ընտրությունների հանդեպ վստահությունը կորչում է, և քաղաքական պայքարի անգամ խաբկանքը չի գործում, այցելում է Սև Կարապը
26.10.2026 | 14:32


1999-ին Վազգեն Սարգսյանի ու Կարեն Դեմիրճյանի դաշինքը հաղթեց ԱԺ ընտրություններում։ Ընտրությունները, կարելի է ասել, արդար էին։
Հետո եկավ Սև Կարապը։
2017 թվականին իշխանությունը հաղթեց ընտրություններում, և բողոքներ չկային։ Կարելի է ասել, որ ընտրությւոններն արդար էին, և ոչ ոք այդ ընտրություններից այլ արդյունք չէր սպասում։
Հետո եկավ Սև Կարապը։
2026-ի հոկտեմբերյան ՏԻՄ ընտրություններում իշխող ուժը ջախջախեց ընդդիմությանը, որովհետև ոչ ոք այդ ընտրություններից ոչինչ չէր ակնկալում։ Ընտրությունները, որպես երևույթ, արդեն դարձել են անիմաստ երևույթ։
Երբ ընտրությունների հանդեպ վստահությունը կորչում է, և քաղաքական պայքարի անգամ խաբկանքը չի գործում, այցելում է Սև Կարապը:

Ստեփան Դանիելյան
Դիտվել է՝ 191

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում
Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.