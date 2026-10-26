Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.10.2026
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները չեն կարողանում հաղթահարել միգրանտների ինտեգրումը ժամանածների մեծ թվի և պետությունների՝ նրանց ձուլումն ապահովելու անկարողության պատճառով։ Նա նաև նշել է, որ եվրոպական պետությունները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն միգրանտների կրթությանը, նրանց կողմից լեզվի ուսումնասիրմանը և տեղական ավանդույթների ու սովորույթների յուրացմանը։               
 
Նորություններ » «Google-ի զոհերը», կամ ինչու՞ չի կարելի հղիությունը և գինեկոլոգիական հիվանդությունները բուժել ֆորումներում

«Google-ի զոհերը», կամ ինչու՞ չի կարելի հղիությունը և գինեկոլոգիական հիվանդությունները բուժել ֆորումներում

«Google-ի զոհերը», կամ ինչու՞ չի կարելի հղիությունը և գինեկոլոգիական հիվանդությունները բուժել ֆորումներում
26.10.2026 | 14:48

Մեր օրերում մանկաբարձ-գինեկոլոգի ընդունարան մտնող յուրաքանչյուր երկրորդ բուժառու, բացի հղիության քարտից, իր հետ բերում է նաև մի հսկայական վիրտուալ «դեղատոմս»։
Որտեղի՞ց։
Իհարկե «Google»-ից, «TikTok»-ից ու մայրիկների տարատեսակ ֆորումներից։
Որպես բժիշկ՝ երբեմն տպավորություն է, թե իմ ընդունելությանը զուգահեռ սենյակում նստած է մի անտեսանելի «պրոֆեսոր Google», որի «ախտորոշումներն» ու վախերը ստիպված եմ լինում հերքել ավելի երկար, քան բուն զննումն է։
Ի՞նչ է կատարվում իրականում, երբ ապագա մայրիկը սկսում է իրեն «բուժել» համացանցով։
1․Մի փոքր ախտանիշ՝ գերեզմանային ախտորոշում․
Բավական է Google-ում գրել «թեթևակի ծակոց որովայնի շրջանում», և համակարգը միանգամից բերում է ամենասարսափելի հիվանդությունների ցանկը։ Արդյունքում՝ հղի կինը գալիս է ընդունարան ծայրահեղ սթրեսի մեջ, ինչն ինքնին վտանգավոր է երեխայի համար։
2․«Անիի մոտ էլ էր տենց, ինքը էս դեղը խմեց»․
Ֆորումների ամենամեծ աղետը ուրիշի դեղատոմսերը սեփական մարմնի վրա փորձարկելն է։ Այն, ինչ փրկել կամ օգնել է վիրտուալ «Անիին», քո օրգանիզմի համար կարող է լինել բացարձակ հակացուցված։ Հղիությունը պատճենահանման կենտրոն չէ, յուրաքանչյուր օրգանիզմ անհատական է։
3․Ինտերնետային տգիտության միֆերը․
«Ուլտրաձայնային հետազոտությունը վնաս է երեխային», «մազ ներկել չի կարելի», «էս վիտամինը խմիր՝ առանց անալիզի»․ այս ամենը ոչ միայն խաթարում է բժշկի աշխատանքը, այլև երբեմն ստիպում է հրաժարվել անհրաժեշտ բժշկական միջամտություններից։
Սիրելի՛ ապագա մայրիկներ, ինտերնետը հրաշալի վայր է երեխայի սենյակի դիզայնը ընտրելու կամ օրորոցայիններ փնտրելու համար։ Բայց երբ հարցը վերաբերում է ձեր և ձեր փոքրիկի կյանքին ու առողջությանը, վստահե՛ք այն բժշկին, ում ընտրել եք։
Բժշկությունը տարիների կրթություն և պրակտիկա է, իսկ Google-ն ընդամենը որոնողական համակարգ, որը չունի ո՛չ լսապանակ, ո՛չ էլ պատասխանատվության զգացում։
Առողջ եղե՛ք և վիրտուալ վախերը թողե՛ք էկրաններից այն կողմ։

Արամ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Մանկաբարձ-գինեկոլոգ
Դիտվել է՝ 173

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում
Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.