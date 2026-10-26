Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.10.2026
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները չեն կարողանում հաղթահարել միգրանտների ինտեգրումը ժամանածների մեծ թվի և պետությունների՝ նրանց ձուլումն ապահովելու անկարողության պատճառով։ Նա նաև նշել է, որ եվրոպական պետությունները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն միգրանտների կրթությանը, նրանց կողմից լեզվի ուսումնասիրմանը և տեղական ավանդույթների ու սովորույթների յուրացմանը։               
 
Նորություններ » Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում

Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում

Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում
26.10.2026 | 15:49


Երեկ առավոտյան հասանք Անդրանիկի արձանի մոտ․ ողջ գյուղը, ես կասեի՝ տարածաշրջանը, մառախլապատ էր, արձանն էլ գրեթե չէր երևում։ Նեղվեցինք, բայց դե, ի՞նչ արած, շարունակեցինք ճանապարհը։ Հետդարձին տեսանք մառախուղը ցրվել է, արագ եկանք, նորմալ նայեցինք, ուսումնասիրեցինք, նկարվեցինք։ 3 րոպե հետո մառախուղը հետ եկավ. ոնց որ բնությունն էլ գիտի, որ Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում, ու անծանոթների առաջ փակում է զորավարի 14-մետրանոց արձանը։
Արձանը Նավուրում տեղադրել է նավուրցի Սպարտակ Հարությունյանն այն բանից հետո, երբ 1989 թվականին Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունները թույլ չեն տվել քանդակագործ Սարգիս Այվազյանի կերտած Զորավար Անդրանիկի հեծյալ արձանը տեղադրել Երևանում կամ Գյումրիում։
Դեռ երեխա ժամանակ Սպարտակը նկատել էր, թե ինչպես հայրը ծոցագրպանից երբեք չի հանում Զորավար Անդրանիկի և Աղբյուր Սերոբի փոքրիկ, խունացած լուսանկարները: Հետո իմացել է, որ հայրը դրանցից չի բաժանվել նաև Հայրենական պատերազմին մասնակցելու ողջ ընթացքում: Ու մի օր էլ հայրը նրան խնդրել էր Անդրանիկի արձանը կանգնեցնել․ և Երևանում մնացած արձանը առիթ էր դարձել հոր երազանքն իրականացնելու ու զորավարին Նավուր բերելու։ Արձանը բացվել է 1990 թվականի օգոստոսի 7-ին։
9 տարի անց միայն, արդեն անկախ Հայաստանի մայրաքաղաքում, ի վերջո տեղադրվեց Զորավարի առաջին արձանը՝ Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքում։

Արամ Գևորգյան
Դիտվել է՝ 330

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում
Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.