Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.10.2026
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները չեն կարողանում հաղթահարել միգրանտների ինտեգրումը ժամանածների մեծ թվի և պետությունների՝ նրանց ձուլումն ապահովելու անկարողության պատճառով։ Նա նաև նշել է, որ եվրոպական պետությունները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն միգրանտների կրթությանը, նրանց կողմից լեզվի ուսումնասիրմանը և տեղական ավանդույթների ու սովորույթների յուրացմանը։               
 
Նորություններ » Էս ազգին պետք էր ժամանակին կրթել

Էս ազգին պետք էր ժամանակին կրթել

Էս ազգին պետք էր ժամանակին կրթել
26.10.2026 | 16:21


Թե բա՝ ՏԻՄ:
Իսկ ինչն ա զարմանալու, հլը մտեք գեղեր՝ կհասկանաք, որ համատարած տգիտության ու բոշության էս իրականության մեջ Նիկոլն «ամենաներդաշնակ» ղեկավարն է ՀՀ վերջին 30 տարվա մեջ:
Գնացեք «Հայելի» մուլտֆիլմը նայեք, յուրաքանչյուրն իրեն է դրա մեջ տեսնում...
էս ազգին պետք էր ժամանակին կրթել, ինչ էլ կրթվել են`10 տոկոսն են, ոչ ավել: Այ ստեղ էլ հարցեր նախորդներին ունեմ, թե ինչի՞ սենց աղետալի դեգրադացիա ունեցանք, որ էս հասարակությունը տոտալ բթացավ:
Բնազդ էլ չկա, օրինակ` իմ բակի կատուները միլիոն գլուխ «տղա» են, իրենց տարածքը նենց են պաշտպանում, որ կողքից մի կատու ռիսկ անի մտնի`հերը կանիծեն:
Սրանք սկի սեփական «պաշտպանական բնազդ» չունեն, բայց, չգիտես ինչի, պասպորտ ունեն:
Թելը մի օր կտրելու ա, սենց չի մնա, մի ջղայնացեք:

Հռիփսիմե Առաքելյան
Դիտվել է՝ 111

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում
Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.