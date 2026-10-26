Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.10.2026
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները չեն կարողանում հաղթահարել միգրանտների ինտեգրումը ժամանածների մեծ թվի և պետությունների՝ նրանց ձուլումն ապահովելու անկարողության պատճառով։ Նա նաև նշել է, որ եվրոպական պետությունները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն միգրանտների կրթությանը, նրանց կողմից լեզվի ուսումնասիրմանը և տեղական ավանդույթների ու սովորույթների յուրացմանը։               
 
Նորություններ » Երեկվա ընտրություններում քաղաքական բաղադրիչը չնչին էր

Երեկվա ընտրություններում քաղաքական բաղադրիչը չնչին էր

Երեկվա ընտրություններում քաղաքական բաղադրիչը չնչին էր
26.10.2026 | 17:28

Հոկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած համայնքային ընտրությունները վերահաստատեցին, որ գործող իշխանությունները, չնայած դեպի անկում ապրող Եվրոպա Հայաստանը տանելու մասին իրենց դատարկ հայտարարություններին, արել են ամեն ինչ, որպեսզի դա երբեք տեղի չունենա։

Երեկվա ընտրությունների մեջ քաղաքական բաղադրիչը չնչին էր։ Արժեքի, համոզմունքի փոխարեն շատ մեծացել է վախի ու անձնական շահի, կոմֆորտի բաղադրիչը։ Հատկապես վախը այսօր մեծ ազդեցություն ունի ընտրական արդյունքի վրա։ Խոսքն ամենևին այն մասին չէ, որ գիտակից քաղաքացին վախենում է քվեախցիկում ազատ քվեարկելուց։ Խոսքը նրա մասին է, որ վախի պատճառով համայնքային մակարդակում ընդդիմադիր առաջարկը ծանրակշիռ չի դառնում, այլ կերպ ասած՝ նշանակալի ռեսուրս ունեցող մարդիկ, ովքեր թեև բառի բուն իմաստով նողկում են այս իշխանությունից, վախենում են կա՛մ իրենց դեմքով հանդես գալուց, կա՛մ իրական ընդդիմադիր ուժերին աջակցելուց։

Վախի մթնոլորտն ակնհայտ թանձրացել է։ Իսկ դա ուղիղ նշանակում է, որ մեր հասարակությունը ոչ միայն առաջ չի գնում դեպի «արևմուտք», այլև արևելքում ժամանակով հետ է գնում՝ դեպի հին արևելք։

Երեկվա ընտրություններում, մեծ դժվարությունների ու զրկանքների միջով անցնելով, մենք կարողացանք մեր փոքր դրոշակները դնել քաղաքական դաշտի մեջ։ Գավառ և Գորիս համայնքների ավագանիների կազմում մենք կունենանք մեր արդար քրտինքով վաստակած մանդատները։ Այդ ջանքի համար շատ մարդկանց շնորհակալություն հայտնելու կարիք կա, բայց այստեղ նշեմ միայն Hrayr Israyelyanին և Левон Аршакян-ին, ինչպես նաև Գավառ և Գորիս համայնքների բնակիչ այն քաղաքացիներին, ովքեր իրենց վստահության քվեն տվեցին Գավառում «Հայկական քվե» կուսակցությանը, Գորիսում՝ «Ապրելու քվե» դաշինքին։

Մենուա Սողոմոնյան

Դիտվել է՝ 50

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում
Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.