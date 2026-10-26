Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.10.2026
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները չեն կարողանում հաղթահարել միգրանտների ինտեգրումը ժամանածների մեծ թվի և պետությունների՝ նրանց ձուլումն ապահովելու անկարողության պատճառով։ Նա նաև նշել է, որ եվրոպական պետությունները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն միգրանտների կրթությանը, նրանց կողմից լեզվի ուսումնասիրմանը և տեղական ավանդույթների ու սովորույթների յուրացմանը։               
 
Նորություններ » ԵԱՏՄ զեկույցի վրա կենտրոնացեք, ՏԻՄ ընտրություններից էս ժողովուրդը ոչ մրսելու է, ոչ էլ՝ սոված մնա

ԵԱՏՄ զեկույցի վրա կենտրոնացեք, ՏԻՄ ընտրություններից էս ժողովուրդը ոչ մրսելու է, ոչ էլ՝ սոված մնա

ԵԱՏՄ զեկույցի վրա կենտրոնացեք, ՏԻՄ ընտրություններից էս ժողովուրդը ոչ մրսելու է, ոչ էլ՝ սոված մնա
26.10.2026 | 20:20

Հայաստանում ՏԻՄ ընտրությունների տրամաբանությունը միշտ եղել է նույնը՝ բդեշխային: Բոլոր իշխանությունների օրոք ՏԻՄ ընտրոթյուններում, բացառությամբ 15-20%-ի (ընդ որում, ես, ինչպես միշտ, լավատես եմ, իրականում շատ ավելի քիչ դեպքերում) հիմնականում հաղթել են տեղի ֆեոդալները, կրիմինալ հեղինակություններն ու տեղի «շուստրի» տղերքը: ՏԻՄ ընտրությունները, ցավոք սրտի, Հայաստանում երբեք քաղաքական բնույթ չեն կրել: Վերոնշյալ կասկածելի էլեմենտները միշտ հաճույքով «պառկել» են օրվա իշխանության տակ և «փոխանցիկ դրոշի» նման անցել են մի իշխանությունից մյուսին: Այնպես որ, առաջարկում եմ իշխանությունը շատ չոգևորվի, ընդդիմությունն էլ՝ չնեղսրտի, որովհետև, եթե, դիցուք, վաղը իշխանության գան ֆաշիստները, այդ փառապանծ համայնքապետերը, որոնց մի մասը գալիս է դեռ 90-ականներից, մյուս մասը՝ 2000-ականներից, իսկ երրորդ մասը՝ 2010-աններից, արագ իրենց թևերին կկապեն սվաստիկան, իսկ եթե կանաչները լինեն իշխանության՝ բոլորը կդառնան վեգան:

Այնպես որ, մի փոքր ձևափոխելով հայտնի անեկդոտը, կարելի է ասել, որ «ոչինչ չի փոխվել՝ թվաբանությունն է ավելացել». 95-100% դեռ ոչ մեկ չէր «խփել»: Իսկ տրամաբանությունը լրիվ նույնն է մնացել: Դուք ավելի լավ է ԵԱՏՄ զեկույցի վրա կենտրոնացեք: Ընդ որում՝ թե՛ իշխանությունը, թե՛ ընդդիմությունը: Թե չէ ՏԻՄ ընտրություններից էս ժողովուրդը ոչ մրսելու է, ոչ էլ՝ սոված մնա:

Կարեն Քոչարյան

Դիտվել է՝ 133

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում
Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.