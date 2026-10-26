Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.10.2026
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները չեն կարողանում հաղթահարել միգրանտների ինտեգրումը ժամանածների մեծ թվի և պետությունների՝ նրանց ձուլումն ապահովելու անկարողության պատճառով։ Նա նաև նշել է, որ եվրոպական պետությունները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն միգրանտների կրթությանը, նրանց կողմից լեզվի ուսումնասիրմանը և տեղական ավանդույթների ու սովորույթների յուրացմանը։               
 
Նորություններ » Սա էլ մեր բաժին անկումն էր, որը ողջ համահայկական զիբիլը հանեց ջրի երես

Սա էլ մեր բաժին անկումն էր, որը ողջ համահայկական զիբիլը հանեց ջրի երես

Սա էլ մեր բաժին անկումն էր, որը ողջ համահայկական զիբիլը հանեց ջրի երես
26.10.2026 | 21:05

Հայրենանվեր հայ, почётный հայ, духовик հայ և ավանդապաշտ հայ լինելը հիմա համարվում է ժամանակավրեպ մի բան: Արդի կՌտված Հայաստանում դրանք այլևս «անցյալի մնացուկներ» են, և հիմա թրենդի մեջ է կոսմոպոլիտ հայ, ղզիկ հայ, խաղաղասեր հայ և ազատավարք հայ լինելը:

Բոլոր ազգերն էլ ունեցել են ու դեռ կունենան և՛ վերելքներ, և՛ անկումներ: Սա էլ մեր բաժին անկումն էր, որը ողջ համահայկական զիբիլը հանեց ջրի երես: Համբերատար լինենք, ոչինչ, զիբիլը ջրի հետ կհոսի-կգնա, ու պղտորված ջրերը կրկին կզուլայվեն:

Համբերատար լինենք, զի ցանկացած անկման հաջորդում է վերելքը : Գալու է մեր վերելքի շրջանը, և բոլորը ձգտելու են լինել հայրենանվեր, почётный, духовик և ավանդապաշտ ՀԱՅ:

Իսկական ՀԱՅ:

Արգամ Տեր-Պողոսյան

Դիտվել է՝ 89

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Եռակենտրոն աշխարհակարգի հայեցակարգն ու «Նոր Յալթայի» ստեղծման հավանականությունը

Երկբևեռ աշխարհակարգի փլուզումից հետո մոտ մեկ տասնամյակ ձգվեց ԱՄՆ-ի գերակայությամբ միաբևեռ միջազգային կարգը: 2000-ական թթ. սկզբներից Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Եվրոպական Միությունը, Բրազիլիան և, իհարկե, Ճապոնիան, հենվելով կա՛մ ռազմական, կա՛մ էլ տնտեսական կարողությունների վրա, մեծացրին իրենց ազդեցությունն ու դերակատարումը գլոբալ գործընթացներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում
Հայաստանում իշխանությունը զավթած քեմալականները հիմա էլ Անդրանիկի շուքի հետ են կռվում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.