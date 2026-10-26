Հայրենանվեր հայ, почётный հայ, духовик հայ և ավանդապաշտ հայ լինելը հիմա համարվում է ժամանակավրեպ մի բան: Արդի կՌտված Հայաստանում դրանք այլևս «անցյալի մնացուկներ» են, և հիմա թրենդի մեջ է կոսմոպոլիտ հայ, ղզիկ հայ, խաղաղասեր հայ և ազատավարք հայ լինելը:
Բոլոր ազգերն էլ ունեցել են ու դեռ կունենան և՛ վերելքներ, և՛ անկումներ: Սա էլ մեր բաժին անկումն էր, որը ողջ համահայկական զիբիլը հանեց ջրի երես: Համբերատար լինենք, ոչինչ, զիբիլը ջրի հետ կհոսի-կգնա, ու պղտորված ջրերը կրկին կզուլայվեն:
Համբերատար լինենք, զի ցանկացած անկման հաջորդում է վերելքը : Գալու է մեր վերելքի շրջանը, և բոլորը ձգտելու են լինել հայրենանվեր, почётный, духовик և ավանդապաշտ ՀԱՅ:
Իսկական ՀԱՅ:
Արգամ Տեր-Պողոսյան