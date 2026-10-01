Հաղթանակի օրեր
27.10.2026 | 00:06
Հոկտեմբերի 27
Ես ձեր մեջ տեսնում եմ ձեր սերը, ձեր ջանքը և ոչ թե թերությունները:
Տեսնում եմ այն հաջողությունը, որն ունենում եք ձեր մղած պայքարների մեջ:
Ես դա հաղթանա՛կ եմ համարում՝ ընտիր հաղթանակ, և այն բնավ չեմ համեմատում Իմ մեծ սրբերի մղած տաժանելի պայքարների հետ:
Դա մի հաղթանակ է, որն ուրախացնում է նաև երկնքի հրեշտակներին ու ձեր սիրելիներին. այն նման է հատուկ նվաճումների, որոնք ընդունվում են որպես մեծ իրադարձություն և ուրախության պատճառ դառնում:
Ի՛մ սիրելիներ, հոգևոր հաջողության ու հաղթանակի օրերն ընդունեք որպես օրհնված օրեր։
Մեկնաբանություններ