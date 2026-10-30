Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.10.2026
 
Հայաստանը պետք է հեռացվի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից՝ ասել է ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ «Ես նրանց կհեռացնեի. վճարները չեն մուծում, աշխատանքներին չեն մասնակցում։ Եթե խնդրին լուրջ մոտենանք, որպես լուրջ գործընկերներ նրանք պետք է վեր կենան ու դուրս գան։ Սակայն, քանի որ որդեգրել են երկակի դիրքորոշում՝ «դուրս չենք գա, բայց չենք էլ աշխատի», ապա նրանց պետք է հեռացնել»,- հավելել է Բորդյուժան։               
 
Նորություններ » Լույսի ու տաղանդի հիշատակին

Լույսի ու տաղանդի հիշատակին

Լույսի ու տաղանդի հիշատակին
27.10.2026 | 12:12

Դավի՛թ, հոգիս, այսօր (26.10.2026 թ.- irates.am) քո հիշատակի օրն է՝ մեր աննման, աննկուն ու հպարտ տղա։
Մարդկային բոլոր արժեքներին ու տրամաբանությանը հակասող այս իրականությանը դժվար է դիմակայել։ Բայց չէ՞ որ այսօր պիտի քո հերթական նվաճման կամ ձեռքբերման օրը նշեինք. ֆիզիկա-մաթեմատիկական ու ՏՏ ոլորտի քո բարձրակարգ գիտելիքներն ու ունակությունները հենց դա էին նախանշում։ Գերազանց տիրապետելով HTML, CSS, C#, PHP, MySQL և JavaScript ծրագրերին՝ դեռ դպրոցական տարիներից վարում էիր քո յութուբյան էջը, որտեղ մինչ օրս էլ հավանումներ են ստանում քո ստեղծած ծրագրերն ու խաղերը։
Չեմ պատկերացնում, թե այդ ինչպիսի՜ քար սիրտ ու հոգու կուրություն պետք է ունենալ՝ 19-20 տարեկան հազարավոր տղաների նահատակման հետ համակերպվելու համար։ Ամեն մեկն իր կորստի անամոք ցավն է տանում․․․
Արդարամիտ մեր Դավիթ, քո աշխարհը միշտ պարուրված էր սիրով ու նվիրումով։ Բայց եղավ այն, ինչ կարող էր լինել միայն ծուռ հայելիների թագավորությունում։
Մի՞թե վերևներում այդքան սիրո ու բարության պակաս կար, որ ամենակարող Տերը մեր լուսավոր տղաներին երկինք բարձրացրեց․․․
Հանուն արդարության նրանց բոլորին արժանացրո՛ւ երկնային արքայության, Տե՛ր մեր ամենակարող․․․

Անահիտ ՀԱՅԹԱՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1169

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Մերձավոր Արևելքն ու ուկրաինական ճակատը «եռում» են բրազիլական ընտրությունների ֆոնին։ BRICS-ի գաղափարախոսության ջատագովներից Լուլա դա Սիլվան, հաղթելով Ֆլավիու Բոլսոնարուին, կարծես դիմադրում է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության սկզբունք հռչակված Մոնրոյի դոկտրինին։

Մոնրոյի դոկտրինը ենթադրում է ԱՄՆ-ի հեգեմոնիա նախևառաջ Հարավային Ամերիկայում՝ նվազեցնելով ազդեցությունը Եվրոպայում, հատկապես՝ պատերազմական իրավիճակներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել
Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Սև անհունություն
Սև անհունություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.