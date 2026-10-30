Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.10.2026
 
Հայաստանը պետք է հեռացվի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից՝ ասել է ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ «Ես նրանց կհեռացնեի. վճարները չեն մուծում, աշխատանքներին չեն մասնակցում։ Եթե խնդրին լուրջ մոտենանք, որպես լուրջ գործընկերներ նրանք պետք է վեր կենան ու դուրս գան։ Սակայն, քանի որ որդեգրել են երկակի դիրքորոշում՝ «դուրս չենք գա, բայց չենք էլ աշխատի», ապա նրանց պետք է հեռացնել»,- հավելել է Բորդյուժան։               
 
Նորություններ » Առանց հակառակորդի հաղթողները, կամ՝ Օրուելյան «Անասնաֆերման» հայկական իրականությունում

Առանց հակառակորդի հաղթողները, կամ՝ Օրուելյան «Անասնաֆերման» հայկական իրականությունում

Առանց հակառակորդի հաղթողները, կամ՝ Օրուելյան «Անասնաֆերման» հայկական իրականությունում
27.10.2026 | 12:18

Հոկտեմբերի 26-ի առավոտյան «բարի լույսի» փոխարեն համացանցը տորպեդահարվում էր Հայաստանի 19 համայնքներում կայացած ՔՊ-ական «ընտրությունների» տոկոսադրույքներով։
Այո՛, այո՛, հենց տոկոսադրույքներով՝ ճիշտ մոլախաղերի կանոններով։ Կա բլեֆ անողը, և կան նրա դիմաց տուն ու տեղ տանուլ տվող խաղամոլները։ Ու, կներե՛ք, բայց երբ «ընտրություն» ասվածն անցկացվում է առանց ընդդիմադիրների ու հակառակորդների, ապա ի՞նչ տարբերություն, թե ՔՊ-ի այս կամ այն թևը 70, 80, թե՞ 90 տոկոս է «հավաքել»։
Իսկ ՔՊ-ի հաղթանակած թեկնածուներին կարելի է մի լավ խորհուրդ տալ․ ուրախանալու փոխարեն առնվազն ծանոթացե՛ք Արթուր Բլերին։ Առնվազն։
Իսկ ընդհանրապես՝ ամաչե՛ք (թեև սա մի բառ է, որի հետ որևէ կապ չունեն Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կամ ընտանեկան մերձավորները)։ Չէ՞ որ կարելի էր պարզապես խնայել պետական բյուջեն, չընկնել ձևականությունների հետևից ու այս ընտրություն-չընտրությունը չկազմակերպել։
Փաշինյանին էլ խորհուրդ տանք «Պարոն 420»-ի կերպարից տեղափոխվել ժամանակակից բլոգերության դաշտ․ սովորական կոշիկները փոխարինել ռետինե ճտքավորներով, Երևանից տեղափոխվել Իջևան և Աննա Հակոբյանի հետ հիմնել լոբու կամ խոզի կաշվից դելիկատեսների բիզնես։ Ապա կազմակերպել ֆերմերների ամենամյա «վարչաֆեստեր»՝ այդպիսով խթանելով հայրենական «Անասնաֆերման»։

Նարինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1159

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Մերձավոր Արևելքն ու ուկրաինական ճակատը «եռում» են բրազիլական ընտրությունների ֆոնին։ BRICS-ի գաղափարախոսության ջատագովներից Լուլա դա Սիլվան, հաղթելով Ֆլավիու Բոլսոնարուին, կարծես դիմադրում է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության սկզբունք հռչակված Մոնրոյի դոկտրինին։

Մոնրոյի դոկտրինը ենթադրում է ԱՄՆ-ի հեգեմոնիա նախևառաջ Հարավային Ամերիկայում՝ նվազեցնելով ազդեցությունը Եվրոպայում, հատկապես՝ պատերազմական իրավիճակներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել
Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Սև անհունություն
Սև անհունություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.