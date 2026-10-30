ՆԳ նախարարը հանցագործության մասի՞ն է բարձրաձայնում
27.10.2026 | 12:28
Ըստ ՆԳ նախարար Արփինե Սարգսյանի՝ «Նախկինում տրամադրված կենսաչափական անձնագրերը չեն սպասարկվել օտարերկրյա պետությունների սահմանային անցակետերի «e-gate» ավտոմատացված համակարգերով, քանի որ չի իրականացվել Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության միջոցով տեղեկատվության փոխանակման գործընթացը, որն անհրաժեշտ է այլ երկրներում անձնագրի տվյալների իսկությունը ստուգելու համար: Մեր քաղաքացիները տարիներ շարունակ 25 000 դրամ վճարել են այնպիսի փաստաթղթի համար, որը հավասարազոր է այսօրվա վճարվող 1000 դրամանոց կապույտ անձնագրին»։
Փաստորեն, տարիներ շարունակ ՀՀ քաղաքացիներին 25 000-ական դրամով տրամադրվել են անձնագրեր, որոնք, ըստ էության, իրենց նպատակին չեն ծառայել և մեծ հաշվով ունեցել են «առոչինչ» կարգավիճակ: Պատկերացնո՞ւմ եք, թե ընդհանուր առմամբ ինչպիսի հսկայական գումարի մասին է խոսքը:
Եվ դրա համար որևէ մեկը պատասխանատու չէ, չկա անգամ հարուցված քրեական գործ:
Ավելին՝ այդ մասին բարձրաձայնում է հենց ՆԳ նախարարը, ում խոսքերը, սակայն, սովորաբար անհետևանք են մնում:
Կարծում եմ՝ ցանկացած նորմալ պետությունում նման «խոստովանությունից» անմիջապես հետո գոնե կհրապարակվեր մեղավոր անձանց շրջանակը:
Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Մեկնաբանություններ