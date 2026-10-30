Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.10.2026
 
Հայաստանը պետք է հեռացվի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից՝ ասել է ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ «Ես նրանց կհեռացնեի. վճարները չեն մուծում, աշխատանքներին չեն մասնակցում։ Եթե խնդրին լուրջ մոտենանք, որպես լուրջ գործընկերներ նրանք պետք է վեր կենան ու դուրս գան։ Սակայն, քանի որ որդեգրել են երկակի դիրքորոշում՝ «դուրս չենք գա, բայց չենք էլ աշխատի», ապա նրանց պետք է հեռացնել»,- հավելել է Բորդյուժան։               
 
Նորություններ » Գեղեցիկ կադրերից այն կողմ. ինչո՞ւ է բնապահպանությունը պահանջում գիտելիք, այլ ոչ թե մեծամտություն

Գեղեցիկ կադրերից այն կողմ. ինչո՞ւ է բնապահպանությունը պահանջում գիտելիք, այլ ոչ թե մեծամտություն

Գեղեցիկ կադրերից այն կողմ. ինչո՞ւ է բնապահպանությունը պահանջում գիտելիք, այլ ոչ թե մեծամտություն
27.10.2026 | 12:40

Հայաստանում այս օրերին ընթանում է COP17-ը։ Բացատրենք, թե ինչ է սա, և ընդգծենք, որ նման հավաքներն ըստ էության կարևոր են գոնե մեր մոլորակը՝ որպես ապրելու համար պիտանի միջավայր պահպանելու տեսանկյունից։
Երկու շաբաթ շարունակ COP17-ի շնորհիվ մենք փողոցներում, օդանավակայանում, տրանսպորտում, լրահոսում ու վիրտուալ տիրույթում ականատես ենք լինում բնությանն առնչվող տեղեկատվության՝ լուսանկարների, տեսանյութերի ու պաստառների։ Լսում ենք ելույթներ, մտապահում դրանցից որոշ դրույթներ և տեսածի կամ լսածի հիման վրա սկսում մտորել։
Ինձ՝ որպես բնապահպան լրագրողի, հատկապես հետաքրքրում են ընկերներիս գրառումներն ու կիսումները COP17-ից։ Լավ է, որ այս միջոցառումը, գրեթե ավարտի շեմին հասնելով, սկսել է ավելի շատ ուշադրություն գրավել։ Լավ է, որ նկատվում է բնապահպանների աշխուժացում։ Լավ է, որ մարդիկ նայում, կիսվում ու մեկնաբանում են սիրուն կենդանիների՝ թռչունների, կաթնասունների, միջատների լուսանկարները։
Բայց կա մի «բայց»։
Ես չեմ տեսնում, որ որևէ մեկը կիսվի գիտնական-մասնագետների ջանքերի, աշխատանքի ու չարչարանքի արդյունքներով, էլ չեմ խոսում նրանց ըստ արժանվույն մեծարելու մասին։ Փոխարենը տեսնում եմ ինքնահավանություն ու մեծամտություն՝ որոշ սկսնակ լուսանկարիչների կամ սիրողական բնագետների կողմից։ Եվ դա արվում է թե՛ միջոցառման PR մասնագետների, թե՛ պարզապես առանձին անհատների կողմից։
Օրինակ՝ այնքան մեծամիտ են դառնում այդ «թիթեռ նկարողները», որ սկսում են դատողություններ անել այնպես, կարծես հազար տարվա դաշտային կենսաբան կամ կենդանաբան լինեն։ Արդյունքում՝ բոլորդ հիանում եք գեղեցիկ թիթեռով, իսկ ես քննադատական աչքով նկատում եմ, թե ինչպես է ինչ-որ մեկը որոշել բեզոարյան այծ բազմացնել Արագածի վրա, իսկ նրա «երկրպագուները», ոլորտից բացարձակապես չհասկանալով, սկսում են նրան փառաբանել՝ երիտասարդ տարիքում վարակելով մեծամտությամբ։
Լրագրողական փորձս ասում է՝ հազար անգամ փորձիր, ամենաքիչը երեք գիտակի հարցրու, նոր գրիր։ Օրինակ՝ այն, որ Հայաստան եկող վարդագույն ֆլամինգոները գալիս են Իրանի Ուրմիա լճի ավազանից։ Այժմ՝ աշնանը, նրանց կարելի է հանդիպել Արաքսի հովտում (հատկապես Արմաշի լճերում)։ Նրանք այստեղ սնվում են մինչև ցրտերն ընկնելը, ապա թռչում դեպի Կասպից ծովի ավազան՝ ավելի կոնկրետ Լենքորան (Հանիբերդ)։
Գիտելիքն ու դաշտային փորձն են բնապահպանության հիմքը, ոչ թե մակերեսային հիացմունքն ու PR աղմուկը։
Սկսնակների աղմուկի ու PR մասնագետների մեծամտության ֆոնին, ցավոք, ստվերում են մնում նրանք, ովքեր տասնամյակների վաստակ ու իրական գիտելիք ունեն։
Օրինակ՝ կենդանաբան Հրաչ Ղազարյանը։ Մարդ, ով Հայաստանի ու նախկին ԽՍՀՄ տարածքի ամենագիտակ, դաշտային, այսինքն՝ պրակտիկ մասնագետներից է, և ինձ համար՝ որպես էկո-լրագրողի, միշտ եղել է ամենահուսալի փորձագետներից մեկը։
Ի տարբերություն ինքնակոչ «բնագետների»՝ Ղազարյանը ծայրահեղ համեստ է։
Ես հատուկ խնդրել եմ իրեն, որ թույլ տա հրապարակել ֆլամինգոների այս բացառիկ լուսանկարները, որոնք նա անձամբ է արել տարբեր տարիներին (ի դեպ, COP17-ի կազմակերպիչներն էլ են օգտագործել նրա լուսանկարները):
Եվ հենց նման գիտնականների շնորհիվ է, որ մենք խոսում ենք փաստերով, այլ ոչ թե ենթադրություններով. ֆլամինգոները Հայաստան են գալիս Իրանի Ուրմիա լճի ավազանից... ու մեր երկրում հենց վարդագույն ֆլամինգոներն են պատահում։

Նարինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

«Էկո-մեդիա» ցանցի համահիմնադիր

Հ․Գ․
Հրաչ Ղազարյանի՝ «Հայաստան, որը չենք տեսել» հեղինակային ֆիլմի հղումը՝ https://youtu.be/G6HSmyHwdCA?si=dnIMdHmwQiiC6jD3
Դիտվել է՝ 1405

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Մերձավոր Արևելքն ու ուկրաինական ճակատը «եռում» են բրազիլական ընտրությունների ֆոնին։ BRICS-ի գաղափարախոսության ջատագովներից Լուլա դա Սիլվան, հաղթելով Ֆլավիու Բոլսոնարուին, կարծես դիմադրում է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության սկզբունք հռչակված Մոնրոյի դոկտրինին։

Մոնրոյի դոկտրինը ենթադրում է ԱՄՆ-ի հեգեմոնիա նախևառաջ Հարավային Ամերիկայում՝ նվազեցնելով ազդեցությունը Եվրոպայում, հատկապես՝ պատերազմական իրավիճակներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել
Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Սև անհունություն
Սև անհունություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.