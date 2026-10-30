Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.10.2026
 
Հայաստանը պետք է հեռացվի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից՝ ասել է ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ «Ես նրանց կհեռացնեի. վճարները չեն մուծում, աշխատանքներին չեն մասնակցում։ Եթե խնդրին լուրջ մոտենանք, որպես լուրջ գործընկերներ նրանք պետք է վեր կենան ու դուրս գան։ Սակայն, քանի որ որդեգրել են երկակի դիրքորոշում՝ «դուրս չենք գա, բայց չենք էլ աշխատի», ապա նրանց պետք է հեռացնել»,- հավելել է Բորդյուժան։               
 
Նորություններ » Խորհրդանիշների զիջումից մինչև վասալացում

Խորհրդանիշների զիջումից մինչև վասալացում

Խորհրդանիշների զիջումից մինչև վասալացում
27.10.2026 | 12:46

Շատերը հարցնում են, թե մեզ ի՞նչ կտա Ադրբեջանի պահանջով Սահմանադրության փոփոխությունը կամ Թուրքիայի քմահաճույքով Արարատից՝ որպես ազգային սիմվոլի ու ինքնության խորհրդանիշի, հրաժարվելը չբավարարելը. չէ՞ որ դրանք, միևնույն է, ֆիզիկապես մերը չեն։
Նման հարց, իհարկե, կարող է ծագել միայն այն մարդկանց գլխում, ովքեր չգիտեն, թե ինչ են միջազգային հարաբերությունները, ինչպես են պետությունները ստեղծում ուժ պրոյեկտելու ցատկահարթակներ և ինչպես են դրանք կենսագործում։
Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի կյանքում նյութական իմաստով ոչինչ չի փոխվի՝ թե՛ նրանց պահանջները բավարարելու, թե՛ չբավարարելու դեպքում։ Նույնը, թերևս, կարելի է ասել նաև Հայաստանի մասին։
Բայց եթե խնդրին նայենք ոչ թե մատերիալիստական (նյութապաշտական), այլ ֆունկցիոնալ և կոնստրուկտիվիստական մոտեցմամբ, պատկերն արմատապես փոխվում է։ Ինքնությունն է ձևավորում հարատևման կամքը, դրա ձևն ու կենսագործման իմաստը։
Երրորդ երկրին սեփական կամքը պարտադրելը՝ նույնիսկ ամենաանիմաստ թվացող հարցերում, ստեղծում է նարատիվային ուժ պրոյեկտելու դաշտ և նոր հնարավորություններ։ Նարատիվային ուժի կիրառման նպատակը կոշտ կամ փափուկ ուժ պրոյեկտելու համար հիմքեր նախապատրաստելն է։ Կոշտ ուժն իր հերթին դրսևորվում է ոչ միայն ռազմական, այլև էներգետիկ, տնտեսական ու ենթակառուցվածքային շրջափակումների կամ շանտաժի միջոցով։
Հետևաբար, երկարաժամկետ հեռանկարում ցանկացած ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալ զիջում, որը վերաբերում է պետության ինստիտուցիոնալ հիմքերին, հղի է վասալացման և կախյալության բարձր ռիսկերով։
Պետության ինստիտուցիոնալ հիմքերին վերաբերող զիջումները պարզապես զիջում չեն. դրանք պետության խորքային ճգնաժամի մեկնարկն են և ինքնիշխանության սահմանափակման կամավոր հավաստագիրը։

Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1406

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Մերձավոր Արևելքն ու ուկրաինական ճակատը «եռում» են բրազիլական ընտրությունների ֆոնին։ BRICS-ի գաղափարախոսության ջատագովներից Լուլա դա Սիլվան, հաղթելով Ֆլավիու Բոլսոնարուին, կարծես դիմադրում է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության սկզբունք հռչակված Մոնրոյի դոկտրինին։

Մոնրոյի դոկտրինը ենթադրում է ԱՄՆ-ի հեգեմոնիա նախևառաջ Հարավային Ամերիկայում՝ նվազեցնելով ազդեցությունը Եվրոպայում, հատկապես՝ պատերազմական իրավիճակներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել
Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Սև անհունություն
Սև անհունություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.