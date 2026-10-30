Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.10.2026
 
Հայաստանը պետք է հեռացվի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից՝ ասել է ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ «Ես նրանց կհեռացնեի. վճարները չեն մուծում, աշխատանքներին չեն մասնակցում։ Եթե խնդրին լուրջ մոտենանք, որպես լուրջ գործընկերներ նրանք պետք է վեր կենան ու դուրս գան։ Սակայն, քանի որ որդեգրել են երկակի դիրքորոշում՝ «դուրս չենք գա, բայց չենք էլ աշխատի», ապա նրանց պետք է հեռացնել»,- հավելել է Բորդյուժան։               
 
Նորություններ » Ալիևը բացահայտ խոսում է Ադրբեջանի հետագա նպատակների մասին, իսկ Փաշինյանը հայ հասարակությանը համոզում է, որ պետք է հարմարվել ստեղծված իրավիճակին

Ալիևը բացահայտ խոսում է Ադրբեջանի հետագա նպատակների մասին, իսկ Փաշինյանը հայ հասարակությանը համոզում է, որ պետք է հարմարվել ստեղծված իրավիճակին

Ալիևը բացահայտ խոսում է Ադրբեջանի հետագա նպատակների մասին, իսկ Փաշինյանը հայ հասարակությանը համոզում է, որ պետք է հարմարվել ստեղծված իրավիճակին
27.10.2026 | 17:03

Ալիևի հոկտեմբերի 27-ի ելույթը հերթական անգամ բացահայտում է Բաքվի իրական քաղաքական մոտեցումն ու դեմքը։ Իր խոսքում նա հայտարարում է, որ Ադրբեջանը ջախջախել է թշնամուն, ուժով լուծել իր խնդիրներն ու վերականգնել իր արժանապատվությունը։ Բանակցությունները ներկայացնում է որպես հակամարտությունը սառեցնելու միջոց, իսկ ռազմական հաղթանակը՝ սեփական քաղաքականության հիմնավորում։

Այս ֆոնին Նիկոլի հռչակած «խաղաղության» տեսությունը, մեղմ ասած, լուրջ հարցեր է առաջացնում։ Եթե Ալիևը բացահայտ խոսում է ուժի կիրառման արդյունքների և իր հաղթանակի մասին, ապա Փաշինյանը հայ հանրությանը համոզում է, որ Հայաստանի առաջընթացի ճանապարհը սեփական սահմանած խաղաղության օրակարգն ընդունելն է, դրանից այն կողմ Նիկոլի համար այլ մոտեցում չկա։ Ալիևը ձևակերպում է իր քաղաքական նպատակները, իսկ Նիկոլը հայ հասարակությանը բացատրում է, թե ինչու պետք է հարմարվել ստեղծված իրողություններին։

Խնդիրը միայն Փաշինյանի քաղաքական ընտրությունը չէ։ Նրա իշխանության ներսում ձևավորվել է մի համակարգ, որտեղ իր խոսույթից դուրս չեն գալիս ո՛չ թիմակիցները, ո՛չ ենթակաները։ Բոլորը թութակի նման կրկնում են նույն թեզերը՝ առանց ադրբեջանական պահանջների, Հայաստանի անվտանգության և ազգային շահերի շուրջ ինքնուրույն քաղաքական քննարկում ծավալելու։ Իսկ հանրությանը փորձում են տեղավորել այդ նույն «ռասկլադի» մեջ՝ սեփական հարցերն ու մտահոգությունները ներկայացնելով որպես խաղաղության գործընթացին խանգարող հանգամանքներ։

Փաստացի այստեղ է տեղի է ունենում մանկուրտացման դասական գործընթաց։ Մանկուրտը կորցնում է սեփական անցյալի հիշողությունը, խզում կապն իր ինքնության հետ և դառնում իրեն պարտադրված կամքի ենթակա մարդ։ Նույն տրամաբանությամբ հայ հասարակությանը փորձում են համոզել, որ պատմական հիշողությունը խանգարում է ապագային, ազգային պահանջները՝ խաղաղությանը, իսկ հակառակորդի առաջադրած պայմաններին հարմարվելը հասուն քաղաքականություն է։ Քաղաքացուց պահանջվում է ոչ թե ինքնուրույն գնահատել իր երկրի շահերը, այլ ընդունել իշխանության մատուցած մեկնաբանությունը։

Ըստ էության՝ Ալիևը բացահայտ խոսում է Ադրբեջանի հաղթանակի ու հետագա նպատակների մասին, իսկ Փաշինյանը հայ հասարակությանը համոզում է, որ պետք է հարմարվել ստեղծված իրավիճակին ու չկասկածի տակ դնել իր ընտրած ճանապարհը։ Մարդուն աստիճանաբար համոզում են, որ պատմական հիշողությունը խանգարում է խաղաղությանը, ազգային իրավունքների պաշտպանությունը՝ ապագային, իսկ հակառակորդի պահանջներին հարմարվելը քաղաքական իրատեսություն է։ Արդյունքում սեփական շահերը պաշտպանելու կամքը փոխարինվում է պարտադրված հարմարվողականությամբ։

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 1388

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Մերձավոր Արևելքն ու ուկրաինական ճակատը «եռում» են բրազիլական ընտրությունների ֆոնին։ BRICS-ի գաղափարախոսության ջատագովներից Լուլա դա Սիլվան, հաղթելով Ֆլավիու Բոլսոնարուին, կարծես դիմադրում է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության սկզբունք հռչակված Մոնրոյի դոկտրինին։

Մոնրոյի դոկտրինը ենթադրում է ԱՄՆ-ի հեգեմոնիա նախևառաջ Հարավային Ամերիկայում՝ նվազեցնելով ազդեցությունը Եվրոպայում, հատկապես՝ պատերազմական իրավիճակներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել
Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Սև անհունություն
Սև անհունություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.