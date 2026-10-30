Բաքվի հարձակողական հռետորաբանությունը. ինչո՞ւ է Ադրբեջանը Հայաստանից «ներողություն» պահանջում
28.10.2026 | 12:01
Քաղաքական տեսանկյունից Հիքմեթ Հաջիևի և ադրբեջանական բարձրաստիճան պաշտոնյաների նմանատիպ հայտարարություններն ու «ռազմական հանցագործությունների» համար ներողություն խնդրելու պահանջները պատահական չեն։ Դրանք տեղավորվում են Ադրբեջանի որդեգրած հստակ հաղորդակցային և ռազմավարական տրամաբանության մեջ։
Ահա քաղաքական հիմնական պատճառներն ու հետևանքները, որոնք ձևավորում են այս հռետորաբանությունը.
1. Քաղաքական նպատակները և ռազմավարությունը
Պատմական նարատիվի (պատումի) վերանայում. Ադրբեջանը փորձում է միջազգային հանրության ընկալման մեջ արմատավորել սեփական պատմական տարբերակը, որտեղ Հայաստանը ներկայացվում է որպես միակ ագրեսոր և հանցագործ, իսկ Ադրբեջանը՝ բացառապես զոհ։ «Նյուրնբերգ» հասկացության կամ նմանատիպ հռետորաբանության օգտագործումը նպատակ ունի բարոյական հավասարություն ստեղծել կամ նույնիսկ գերազանցել հայկական փաստարկները։
Բանակցային դիրքերի ամրապնդում. Խաղաղության պայմանագրի և սահմանազատման շուրջ ընթացող բանակցություններում նման առավելապաշտական (մաքսիմալիստական) պահանջներ առաջ քաշելը քաղաքական ճնշման գործիք է։ Այն օգտագործվում է Հայաստանից լրացուցիչ զիջումներ կորզելու համար (օրինակ՝ սահմանադրական փոփոխություններ, միջանցքների տրամադրում, փոխհատուցման պահանջներից հրաժարում)։
Սեփական գործողությունների լեգիտիմացում. 2020 թվականի պատերազմը, 2023 թվականի Արցախի էթնիկ զտումը և հայկական տարածքների օկուպացիան արդարացնելու համար Բաքվին անհրաժեշտ է մշտապես պահպանել «հայկական սպառնալիքի» և «հայկական հանցագործությունների» թեման: Սա օգնում է արտաքին աշխարհին ներկայացնել, թե իրենց քայլերը եղել են «պատմական արդարության վերականգնում»։
Ներքին լսարանի ակտիվացում (մոբիլիզացիա). Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքում արտաքին թշնամու կերպարը և ներողություն խնդրելու պահանջները ծառայում են հասարակությանն իշխանության շուրջ համախմբելու և սոցիալ-տնտեսական կամ քաղաքական խնդիրներից ուշադրությունը շեղելու նպատակին:
2. Արդյո՞ք դա կարող է վերածվել քաղաքական «Նյուրնբերգի»
Քաղաքական իմաստով «Նյուրնբերգ» ստեղծելու փորձը բախվում է մի շարք լուրջ արգելքների.
Միջազգային հավասարակշռության բացակայություն. Միջազգային դերակատարները (ԱՄՆ, Եվրոմիություն, Ռուսաստան) հետաքրքրված չեն տարածաշրջանում «մեկ կողմի միանձնյա դատավարությամբ»: Միջազգային հանրության հիմնական նպատակը տարածաշրջանային կայունությունն է և խաղաղության պայմանագրի կնքումը, այլ ոչ թե կողմերից մեկին կապիտուլյացիոն «հանցագործ» հռչակելը։
Փոխադարձ մեղադրանքներ և միջազգային ընկալում. Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները (Human Rights Watch, Amnesty International և այլն) և միջազգային դատարանները ֆիքսել են նաև ադրբեջանական կողմի լուրջ խախտումները (ռազմագերիների խոշտանգումներ, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների հրետակոծում, մշակութային վանդալիզմ): Ուստի ցանկացած քաղաքական փորձ՝ Հայաստանին միակողմանի դատելու, միջազգային հարթակներում ընկալվում է որպես քարոզչություն։
Ամփոփում
Հաջիևի հայտարարությունները ոչ թե իրական միջազգային դատավարության նախաշեմ են, այլ տեղեկատվական-քաղաքական պատերազմի տարր։
Ադրբեջանը փորձում է ստեղծել «քաղաքական ու բարոյական վերադասության» մթնոլորտ, որպեսզի Հայաստանին պահի պաշտպանվողի դիրքում։ Հայկական կողմի համար սրան հակազդելու հիմնական քաղաքական գործիքը սեփական հակափաստարկների (էթնիկ զտումներ, ռազմագերիներ, բռնազավթված տարածքներ) ակտիվ միջազգայնացումն է և դիվանագիտական հավասարակշռության պահպանումը։
Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Մեկնաբանություններ