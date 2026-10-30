Մանրամասն որոնում (արխիվ)
30.10.2026
 
Հայաստանը պետք է հեռացվի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից՝ ասել է ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ «Ես նրանց կհեռացնեի. վճարները չեն մուծում, աշխատանքներին չեն մասնակցում։ Եթե խնդրին լուրջ մոտենանք, որպես լուրջ գործընկերներ նրանք պետք է վեր կենան ու դուրս գան։ Սակայն, քանի որ որդեգրել են երկակի դիրքորոշում՝ «դուրս չենք գա, բայց չենք էլ աշխատի», ապա նրանց պետք է հեռացնել»,- հավելել է Բորդյուժան։               
 
Նորություններ » «Ընտրովի» ժողովրդավարության էրոզիան. ինչո՞ւ է մեզ անհրաժեշտ մասնակցային մոդելը

«Ընտրովի» ժողովրդավարության էրոզիան. ինչո՞ւ է մեզ անհրաժեշտ մասնակցային մոդելը

«Ընտրովի» ժողովրդավարության էրոզիան. ինչո՞ւ է մեզ անհրաժեշտ մասնակցային մոդելը
28.10.2026 | 12:11

Ժողովրդավարության մասին շատ է խոսվում. ավելին՝ Հայաստանում բազմաթիվ են մանր ու միջին ՀԿ-ները (հասարակական կազմակերպությունները) և իշխանական շրջանակները, որոնք ժողովրդավարությունը փորձում են ներկայացնել բացառապես որպես սեփական «բրենդ»։ Սա ինքնին գուցե վատ չէր լինի, եթե այն չօգտագործվեր որպես հասարակությանը մոլորեցնելու և սեփական քաղաքական կամ քաղաքացիական «բոնուսները» վաստակելու նարատիվ (պատում)։ Սակայն այստեղ լուրջ կասկածներ կան, որովհետև «ընտրովի» ժողովրդավարությունը նմանվում է Ջորջ Օրուելի հայտնի ստեղծագործությանը, որտեղ ասվում է. «Բոլոր կենդանիները հավասար են, սակայն որոշ կենդանիներ ավելի հավասար են»։
Այս առումով կարևոր է խոսել այն մասին, թե ի՞նչ ժողովրդավարություն ենք մենք կառուցում, և ո՞րն է ժողովրդավարության այն մոդելը, որը կարող է լավագույնս աշխատել մեր պարագայում։ Սրա մասին մեզ հայտնի «ժողովրդավարները», բնականաբար, չեն խոսի, որովհետև իրենք էլ, ըստ ամենայնի, հստակ պատկերացում չունեն։
Ես կարծում եմ, որ դասական ժողովրդավարությունն արդեն ենթարկվել է էրոզիայի, և դիտարկման է արժանի, օրինակ, «մասնակցային (պարտիցիպատորային) ժողովրդավարությունը», որն ի հայտ է գալիս հենց որպես ընտրազանգվածային (էլեկտորալ) մոդելի ճգնաժամի և սահմանափակումների հաղթահարման այլընտրանք:
Մասնակցային ժողովրդավարությունը չի սահմանափակվում միայն քվեարկությամբ, ինչը բնորոշ է դասական, էլեկտորալ համակարգերին: Եթե վերջինիս դեպքում ժողովրդավարությունը ենթադրում է քաղաքացիների միայն էլեկտորալ մասնակցություն պետական որոշումների կայացմանը, ապա մասնակցային մոդելը նախատեսում է քաղաքացիների ուղղակի, անընդհատ և ակտիվ ներգրավվածություն քաղաքական որոշումների ընդունման, հանրային քաղաքականության (Public Policy) մշակման և իշխանության վերահսկման գործընթացում:
Կարելի է խոսել նաև ժողովրդավարության առավել պոստմոդեռն ձևերի մասին, որոնք հակված են ցանցային ինքնակազմակերպմանը՝ ձևավորելով իշխանության նկատմամբ ապակենտրոնացված վերահսկողություն, սակայն դրանց անդրադարձ կատարեմ այլ առիթով, որպեսզի այս նյութն առավել չծանրանա։

Արա Լ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1069

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Խորքային պետության «ուրվականը» փորձում է խոչընդոտել նոր աշխարհակարգի ձևավորումը

Մերձավոր Արևելքն ու ուկրաինական ճակատը «եռում» են բրազիլական ընտրությունների ֆոնին։ BRICS-ի գաղափարախոսության ջատագովներից Լուլա դա Սիլվան, հաղթելով Ֆլավիու Բոլսոնարուին, կարծես դիմադրում է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության սկզբունք հռչակված Մոնրոյի դոկտրինին։

Մոնրոյի դոկտրինը ենթադրում է ԱՄՆ-ի հեգեմոնիա նախևառաջ Հարավային Ամերիկայում՝ նվազեցնելով ազդեցությունը Եվրոպայում, հատկապես՝ պատերազմական իրավիճակներում...

Սոցցանցային գրառումներ

Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել
Անձեռնմխելին անձեռնմխելիին հանգիստ կարող ա ձեռնմխել, շշամխել ու աթոռամխել

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Սև անհունություն
Սև անհունություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
Հե­տա­դարձ ճա­նա­պարհ չկա
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.