Ինչո՞ւ է Կենտրոնական բանկը բարձրացնում հակացիկլիկ բուֆերը. իրական պատճառներն ու ազդեցությունը
28.10.2026 | 12:23
Կենտրոնական բանկը (ԿԲ) առևտրային բանկերին հորդորում է. «Հարգելինե՛րս, տնտեսությունում ու վարկավորման շուկայում չափից ավելի մեծ աշխուժություն կա, եկեք մի քիչ ավելի շատ «սև օրվա» փող (անվտանգության բարձրիկ) կուտակեք, որպեսզի հնարավոր տնտեսական ցնցումների դեպքում համակարգը լիարժեք պատրաստ լինի»։
Ահա թե ինչ է սա նշանակում մանրամասն և հանրամատչելի.
1. Ի՞նչ է «կապիտալի հակացիկլիկ բուֆերը»
Բուֆեր (պահուստ/բարձրիկ). Սա լրացուցիչ սեփական գումար է, որը բանկերը պարտավոր են մի կողմ դնել՝ ի լրումն իրենց հիմնական կապիտալի։ Այն ծառայում է որպես վահան՝ հնարավոր վատ սցենարների կամ չմարվող վարկերի կորուստները կլանելու համար։
Հակացիկլիկ. Այս պահուստի չափը շարժվում է տնտեսական ցիկլին հակառակ ուղղությամբ.
Վերելքի փուլում, երբ տնտեսությունում ամեն ինչ շատ լավ է, վարկերը հեշտ են տրվում, իսկ ռիսկերը կուտակվում են, ԿԲ-ն բարձրացնում է այս պահանջը, որպեսզի բանկերը չտարվեն չափից դուրս ռիսկային վարկավորմամբ։
Ճգնաժամի փուլում, ընդհակառակը, ԿԲ-ն իջեցնում է այն, որպեսզի բանկերը կարողանան ազատորեն օգտագործել այդ կուտակված պահուստները և շարունակեն վարկավորել տնտեսությունը՝ կանխելով տնտեսական անկումը։
2. Կոնկրետ ի՞նչ է փոխվում
Նախկինում սահմանված 2.0% դրույքաչափի փոխարեն ԿԲ-ն այն բարձրացրել է 0.25 տոկոսային կետով՝ սահմանելով 2.25%։ Սա նշանակում է, որ բանկերն ստիպված են լինելու իրենց ռիսկով կշռված ակտիվների (հիմնականում տրամադրված վարկերի) դիմաց ավելի շատ կապիտալ «սառեցնել» ու պահել որպես անվտանգության երաշխիք, այլ ոչ թե ուղղել նոր վարկավորմանը։
3. Ինչի՞ մասին է վկայում ԿԲ-ի այս քայլը
Ըստ ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական հիմնավորումների, այս որոշումը պայմանավորված է հետևյալ գործոններով.
Վարկավորման բարձր տեմպեր. Վարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշը շարունակել է աճել՝ կազմելով շուրջ 87%, իսկ վարկային ճեղքվածքը մեծացել է՝ հասնելով մոտ 6.6 տոկոսային կետի։ Սա վկայում է շուկայում վարկային ակտիվության բարձր մակարդակի մասին։
Անշարժ գույքի շուկայի գերտաքացում. Անշարժ գույքի շուկայում նկատվում է ակտիվության զգալի աճ և միջին գների բարձրացում։ Տարեսկզբից արագացել են հիպոտեկային վարկերի աճի տեմպերը, իսկ շինարարության ոլորտում պահպանվել է բարձր ակտիվություն։
4. Ի՞նչ է սա նշանակում սովորական քաղաքացիների համար
Ավելի զգուշավոր վարկավորում. Քանի որ բանկերն իրենց կապիտալից ավելի մեծ մաս պետք է կողք դնեն, նրանք վարկեր տրամադրելիս կարող են դառնալ ավելի ընտրողական կամ խստացնել պայմանները (օրինակ՝ հիպոտեկային կամ սպառողական վարկերի դեպքում)։
Ֆինանսական «պղպջակների» կանխարգելում. Այս քայլով ԿԲ-ն փորձում է զսպել անշարժ գույքի և վարկային շուկայի չափից դուրս արագ աճը, որպեսզի հետագայում տնտեսության մեջ կտրուկ ճգնաժամեր կամ պղպջակների պայթյուններ տեղի չունենան։
Ամուր և պաշտպանված բանկային համակարգ
Սա լրացուցիչ երաշխիք է, որ հայաստանյան բանկերը դառնում են ավելի կայուն, և նույնիսկ անկանխատեսելի տնտեսական ցնցումների դեպքում քաղաքացիների ավանդներն ու ֆինանսական համակարգը պաշտպանված կլինեն։
Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Մեկնաբանություններ